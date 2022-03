Nel 2019 un’affermata Raffaella Carrà faceva interviste in giro per l’Italia a tutte le persone più importanti del mondo dello spettacolo. Tra di esse c’era anche Maria De Filippi in una storica intervista tra studi di Amici e confidenze intime che raccolse il 10% di share.

Ora la creatrice di grandi successi come Pedro, Fiesta, non c’è più e il programma continuerà.

Fabio Volo condurrà “A raccontare comincia Tu” al posto di Raffaella Carrà

Il 28 aprile tornerà in prime time su Rai 3 ritornerà l’ultimo programma della diva della televisione italiana. Il format spagnolo “Mi casa es la Tuya” ritorna con la conduzione di Fabio Volo.

Ma non si chiamerà più allo stesso modo. Infatti lo show prenderà il nome da un libro dell’autore e speaker del 2003: “È una vita che ti aspetto”.

La notizia arriva da RaiPubblicità. Infatti, prima della dipartita di Raffaella Carrà era prevista una terza edizione per marzo 2020. Ma poi è arrivata la pandemia e infine la nostra beniamina è scomparsa (5 Luglio 2021). Così l’ultima edizione in 4 puntate è stata cancellata del tutto.

Ora ritorna: nuovo conduttore e nome, ma con il sapore amaro di qualcosa che doveva essere e non è mai stato.