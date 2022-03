Oggi sabato 5 marzo si corrono le qualifiche del Gran Premio del Qatar 2022 della MotoGP, valido come prima prova del Mondiale. È il primo appuntamento dopo 25 anni in cui sarà assente il campione delle due ruote Valentino Rossi, ritiratosi al termine dell’ultima stagione. Gli appassionati italiani di questo sport possono però sperare ugualmente in un campionato ricco di soddisfazioni: più di qualunque altro anno la Ducati sembra la moto da battere, con Francesco “Pecco” Bagnaia pronto a raccogliere la pesante eredità di Valentino. Magari già da subito, firmando la prima pole position della stagione.

Di seguito gli orari delle qualifiche della MotoGP di oggi in Qatar in diretta su Sky e in differita in chiaro su TV8.

Qualifiche MotoGP Qatar 2022, l’orario della differita su TV8

Le qualifiche del Gran Premio del Qatar 2022 della MotoGP saranno trasmesse in chiaro in differita su TV8 a partire dalle ore 18:45 di oggi sabato 5 marzo. L’appuntamento comincerà con la sintesi delle prove ufficiali della Moto3, quindi si passerà alla Moto2 e per ultima la classe regina. A seguire, alle ore 20:00 riprenderà l’approfondimento di Paddock Live.

Qualifiche MotoGP Qatar 2022, l’orario della diretta su Sky

La diretta TV delle qualifiche di oggi della MotoGP 2022 in Qatar sarà trasmessa su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky. alle ore 16:00. All’inizio scenderanno in pista i piloti che non hanno ottenuto l’accesso alla Q2 al termine della terza sessione di prove libere, dalle 16:40 gareggeranno invece i migliori 12 che si contenderanno la pole position in vista della gara di domani.

Dove vedere le qualifiche della MotoGP oggi 5 marzo in streaming

Lo streaming delle qualifiche del Gran Premio del Qatar della MotoGP 2022 sarà visibile oggi sul sito ufficiale di TV8 gratis, oltre che su Sky Go e sulla piattaforma NOW.

TV8.it è il sito online del canale numero 8 del digitale terrestre. La visione in simulcast della diretta televisiva è gratuita e non occorre registrarsi.

Sky Go invece è il servizio gratuito per tutti coloro che sottoscrivono un abbonamento Sky. È disponibile su Smart TV, set-top box, computer (skygo.sky.it) e su device mobili come smartphone e tablet grazie all’app SkyGo, scaricabile gratuitamente da Google Play Store e App Store.

Infine, NOW è la piattaforma streaming tramite cui è possibile vedere i contenuti di Sky senza il vincolo dell’abbonamento alla pay-TV inglese. Come Sky Go, anche NOW è visibile su Smart TV, set-top box, computer (nowtv.it), smartphone e tablet. Per la visione sui dispositivi mobili occorre scaricare l’app gratuita NOW da Google Play Store e App Store.