I prossimi due appuntamenti di Verissimo sono fissati a sabato 5 e domenica 6 marzo su Canale 5. Soprattutto per quanto riguarda la messa in onda di sabato, Silvia Toffanin ha deciso di regalare ai telespettatori una sorpresa, che certamente si rivelerà particolarmente toccante. Nello specifico, sarà intervistata l’attrice ucraina Anna Safroncik, la quale svelerà retroscena inediti in merito alla guerra in Ucraina.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 5 marzo di Verissimo

Le anticipazioni delle puntate del 5 e 6 marzo di Verissimo rivelano che Silvia Toffanin ha in serbo una bella sorpresa per il pubblico affezionato. La conduttrice ha deciso di andare in onda ma, chiaramente, non può fare a meno di gettare lo sguardo su quanto sta accadendo in Ucraina a causa dei bombardamenti della Russia. A tal proposito, soprattutto la puntata di sabato, sarà molto toccante. In studio, infatti, ci sarà l’attrice ucraina Anna Safroncik. La donna non potrà fare a meno di parlare di quanto sta accadendo nel suo paese, con particolare riferimento alle difficili situazioni che si è trovata ad affrontare la sua famiglia.

Dopo questo momento molto toccante, poi, verrà dato spazio anche ad altri ospiti. Nello specifico, ci saranno Giulia Bevilacqua e Dharma Mangia Woods, protagonisti della nuova fiction Più forti del destino. A seguire, poi, sarà intervistato anche Massimo Gramellini, Scialpi e Andrea Delogu. Come ospiti provenienti da C’è Posta per te, invece, nella puntata del 5 marzo verrà dato spazio a Bruno e Ludovico, i quali racconteranno come stiano procedendo le cose a distanza di un po’ di tempo dalla loro apparizione nel programma di Maria De Filippi.

Chi ospiterà Silvia Toffanin nella puntata del 6 marzo

Per quanto riguarda la puntata di domenica 6 marzo, invece, ci saranno altri nuovi ospiti e momenti degni di nota. Ricordiamo che l’azienda Mediaset ha deciso di prolungare il doppio appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin, del sabato e della domenica, almeno fino a metà aprile considerando l’enorme successo che sta riscontrando. Tornando agli ospiti della puntata domenicale, dunque, vedremo che la conduttrice chiamerà in studio una delle ultime eliminate del GF Vip, ovvero, Nathaly Caldonazzo.

Successivamente, poi, verrà dato spazio ad un altro volto della fiction Più forti del destino, ovvero, Laura Chiatti. Grande colpo di scena, poi, riguarderà anche la presenza di Barbara D’Urso, la quale ne approfitterà per lanciare il suo nuovo programma, La Pupa e il Secchione Show, che comincerà a partire da martedì 15 marzo su Italia 1. Infine, largo a Gerry Scotti ed Enrico Brignano.

