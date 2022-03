Netflix farà un documentario sulla storia di Pamela Anderson. La piattaforma di streaming dedicherà all’attrice un nuovo progetto. Dopo “Pam e Tommy“ arriva un nuovo lungometraggio che racconterà la sua storia come donna e come attrice. A seguito della miniserie su Hulu infatti, l’obiettivo è fare in modo che ne venga fuori un quadro differente. Il nuovo docufilm della piattaforma di streaming racconterà la vita e la carriera dell’attrice americana nota al pubblico per il suo ruolo in Baywatch.

Un documentario su Pamela Anderson

Netflix ha fatto sapere che farà un documentario sulla storia di Pamela Anderson e dedicherà all’attrice di Baywatch un nuovo progetto. Il lungometraggio ne racconterà le storia in prima persona, in tutte le sue contraddizioni e le esperienze talvolta anche al limite. Insomma, la bella attrice si mette a nudo e racconta la sua vita a 360 gradi.

L’annuncio sui social

È stata proprio Pamela Anderson a svelare attraverso i suoi canali social che sarà protagonista di un nuovo documentario per la piattaforma di streaming. Questo docufilm vedrà l’attrice ripercorrere le tappe principali della sua esistenza fino a oggi. Il racconto si incentrerà sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

Nell’annuncio l’attrice descrive il suo docufilm come:

La mia vita. Mille imperfezioni, un milione di percezioni sbagliate su di me. Maledetta, selvaggia e perduta. Non ho niente da dimostrare – posso solo sorprendervi. Non sono una vittima, sono una sopravvissuta. E sono viva per raccontare la mia storia.

Intanto, in attesa del nuovo documentario Netflix su Pamela Anderson che dovrebbe arrivare entro la fine del 2022 o l’inizio del 2023.

