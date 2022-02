Tutto pronto per l’uscita ufficiale degli altri episodi della serie “Pam & Tommy” su Disney Plus. Questa serie è molto attesa perché parla di un caso famosissimo relativo ai primi anni ’90. Infatti, la coppia formata da Tommy Lee e Pamela Anderson era finita vittima della pubblicazione di un video porno in cui venivano ripresi a far sesso durante la loro prima notte di nozze. Il loro matrimonio, avvenuto 4 giorni dopo che i due si erano conosciuti, aveva già fatto scalpore ma poi, il sexy tape all’epoca, fece un vero e proprio boom di notizie.

Nella serie “Pam & Tommy” finalmente vi saranno tutti i dettagli di quello che accadde. La serie TV negli Stati Uniti si può seguire su Hulu, mentre invece in Italia è trasmessa da Disney Plus, nella sezione adulti sul catalogo Star. È disponibile solo per chi ha più di 18 anni. Su Disney+ sono già disponibili i primi tre episodi in esclusiva per l’Italia.

Le anticipazioni sui prossimi episodi di “Pam & Tommy”

Aspettando i prossimi episodi intanto in queste ore si inizia già a parlare della prima notte di nozze e di quello che accadde tra Pam e Tommy. Infatti, il loro sexy video divenne di dominio pubblico qualche anno dopo, ovvero quando tra i due c’era in corso il divorzio. La serie è ambientata nei primi tempi della diffusione della rete, quando insomma non c’erano ancora delle regole molto poco chiare in merito ai contenuti. Di certo, puntata dopo puntata, si svela la storia vera del sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee. Il video è stato rubato da casa della coppia da un operaio scontento: da una semplice curiosità divenne oggetto di scambi clandestini di videocassette. Poi, arrivò sul web molto presto. I primi tre episodi hanno squarciato il velo del plot, ma adesso, la trama si infittisce in attesa del prossimo episodio in onda mercoledì 9 febbraio 2022 su Disney+.

Il cast della serie TV in onda su Disney Plus

Il cast della serie “Pam & Tommy” ha come protagonisti rispettivamente, Lily James e Sebastian Stan, ovvero “Il soldato d’inverno” del Marvel Cinematic Universe. La serie ha debuttato con i primi tre episodi mercoledì 2 febbraio 2022 e gli altri saranno disponibili alla visione degli abbonati nelle settimane successive. Domani, vi sarà in rete l’episodio numero 4. Ogni settimana ce ne sarà uno nuovo. Se vuoi seguire la serie non ti resta che iscriverti a Disney Plus approfittando delle numerose offerte: potrai divertirti e scoprire cosa è successo nei primi anni 90 alla coppia di star!

Ecco l’annuncio Twitter di Disney Plus Italia sul prossimo episodio di “Pam & Tommy”:

Quando ci dicono che il prossimo episodio di Pam & Tommy arriva DOMANI! 🤩❤️‍🔥

Avete già visto i primi tre? Sono disponibili in esclusiva su #DisneyPlus! [18+] #PamAndTommy pic.twitter.com/oticSCbvSG — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) February 8, 2022