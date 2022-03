Tra pochissimo inizierà la nuova edizione de’ L’Isola dei famosi 2022 ma il cast è tutt’altro che definitivo. Giorno per giorno arrivano le prime indiscrezioni su chi parteciperà al reality. Eppure, non è facile al giorno d’oggi nascondere queste informazioni: ma, tra rumors, smentite e conferme, il cast è ben lontano dal delinearsi. Nelle ultime ore è spuntata una nuova indiscrezione.

Le ultime indiscrezioni sul cast

Il reality show condotto da Ilary Blasi, insieme ai due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre Alvin che sarà inviato dall’Honduras sta prendendo forma. La prima novità riguarda il fatto che quest’anno giocheranno sia concorrenti singoli, che coppie. Infatti, erano usciti i primi nomi per entrambe le situazioni. Poi però in realtà, alcuni hanno fatto dietrofront. Tra i papabili concorrenti, confermati e non, vi sono le coppie formate da Lory Del Santo col fidanzato Marco Cucolo, Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni, Carmen Di Pietro col figlio Alessandro.

Ma anche Jeremias Rodriguez, con il padre Gustavo, I Cugini di Campagna e Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo. I concorrenti che invece parteciperanno da soli sarebbero: Ilaria Galassi, Ilona Staller, Nicolas Vaporidis, Floriana Secondi, Roberta Morise, Gianluca Tornese, Nicole Daza e Matilde Brandi.

La new entry de’ L’Isola dei Famosi

Intanto, da qualche ora è venuta fuori una novità. Infatti, tra i naufraghi dovrebbe esserci anche un volto noto di Mediaset. Stiamo parlando della modella Estefania Bernal, eletta Miss Universo Argentina nel 2016. La modella aveva già partecipato a “Scherzi a parte”, condotto da Enrico Papi qualche tempo fa. Sarà una nuova scoperta per la TV italiana come fu con la bella Belen, sua compagna di agenzia? Ci sarà da scoprirlo!