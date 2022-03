Oggi, venerdì 4 marzo, inizia il turno preliminare di Coppa Davis 2022 tra Italia e Slovacchia. In questa prima giornata sono in calendario i primi due singolari: Gombos-Sinner e Molcan-Sonego. Il primo a scendere in campo sarà Jannick Sinner, con l’altoatesino che affronterà Norbert Gombos, numero 110 del ranking ATP. A seguire toccherà a Lorenzo Sonero e Alex Molcan: l’atleta piemontese sfiderà l’avversario più temibile su cui può contare la Nazionale slovacca, dall’alto della sua posizione numero 66 nel ranking.

Nella giornata di domani sarà di scena la partita del doppio, con l’azzurro Bolelli certo di giocare (probabilmente verrà affiancato da Travaglia, che ha sostituito l’infortunato Fognini). Eventualmente sono poi in programma uno o due singolari, invertiti rispetto ad oggi: Molcan-Sinner e Gombos-Sonego.

Di seguito tutto quello da sapere su dove vedere Sinner-Gombos oggi, primo match della sfida tra Italia e Slovacchia di Coppa Davis 2022, valida per l’accesso alle fasi finali della competizione a squadre di tennis più antica di questo sport.

Dove vedere Sinner-Gombos oggi in TV

L’incontro di Coppa Davis 2022 Sinner-Gombos di oggi sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre. L’orario d’inizio è fissato per le 17:00. Pochi minuti dopo la fine del match tra l’atleta altoatesino e l’avversario slovacco sarà il turno della seconda partita tra Molcan e Sonego.

SuperTennis, il canale ufficiale della Federazione Italiana Tennis (FIT), è visibile anche al canale 224 di Sky.

Dove vedere Sinner-Gombos oggi in streaming

Lo streaming della partita di oggi Sinner-Gombos di Coppa Davis 2022 sarà visibile gratis su supertennis.tv, il sito ufficiale del canale SuperTennis.

La visione del live streaming è consentita soltanto in seguito alla registrazione di un nuovo account sul sito supertennis.tv. L’iscrizione è gratuita e richiede soltanto un indirizzo email valido e l’inserimento dei propri dati anagrafici.

Precedenti Sinner-Gombos

Prima di oggi, Sinner e Gombos si sono affrontati in un match ATP soltanto una volta: primo turno del torneo ATP Marsiglia 2020 (indoor, superficie cemento), vittoria dell’azzurro per due set a zero con il punteggio di 6-4, 7-6 (5).