Non vi sarà Stefano De Martino sul palco di Made in Sud 2022. Dopo il suo passo indietro, non è ancora stato reso noto chi condurrà il programma comico. Nelle ultime ore però, sono arrivati i primi rumor sui possibili successori del bel ballerino e show man. Scopriamo insieme di chi si tratta.

I papabili conduttori di Made in Sud 2022

Non appena è stata diffusa la notizia del ritorno di Made in Sud in casa Rai, contestualmente sono iniziate a trapelare prime indiscrezioni sui nuovi conduttori di Made in Sud 2022. C’è molta attesa per scoprire chi condurrà il programma di comicità partenopea e non solo. Clementino e Rocco Hunt secondo i primi rumors, dovrebbero essere i nuovi conduttori di Made in Sud 2022. Per Clementino non sarebbe la prima volta in TV dopo essere stato protagonista di The Voice Senior. Per Rocco Hunt, invece, sarebbe un esordio tanto atteso. Insomma, dopo il ballerino e la showgirl, spunta la “strana coppia”, tutta da scoprire.

Il forfait di Stefano De Martino

Stefano De Martino non ha accettato la conduzione del programma per “rivoluzionare” la sua conduzione. Già impegnato con “Stasera tutto è possibile”, su Rai Due, ben presto dovrebbe tornare ad Amici 21 di Maria De Filippi. Non sarò sul palco del programma comico nemmeno Fatima Trotta. Su di lei, non si sa perché non sarà presente sul palco. Intanto si attende che la nuova edizione del programma possa iniziare alquanto prima e si attende anche di sapere chi entrerà a far parte del cast tra conferme, addii e new entry.