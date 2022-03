Cresce il numero personaggi LGBTQIA+ nelle serie TV nella stagione 2021 2022. Il numero dei personaggi presenti infatti, sarebbe il più alto di sempre. A sostenerlo l’associazione no profit americana GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) all’interno del recente rapporto dal titolo “Where we are on TV”. Un segnale di una società in continua evoluzione che finalmente, sta accettando di riflettere la realtà, così com’è, anche nelle serie televisive. Le piattaforme analizzate dall’associazione americana GLAAD sono Apple TV+, Disney Plus, HBO Max, Hulu, Netflix, Prime Video, Paramount+, e Peacock. Vediamo quali sono i risultati.

Leggi anche: Ecco i codici segreti di Netflix

GLAAD, il nuovo report

La GLAAD – Gay & Lesbian Alliance Against Defamation – è un’associazione no profit americana che opera dal 1986. GLAAD si occupa di analizzare la rappresentanza della comunità LGBTQIA+ all’interno del contesto dei mass media. Nell’ultimo rapporto presentato si considerano i personaggi fissi e ricorrenti dei telefilm sui canali in chiaro, sulle tv via cavo e naturalmente sulle piattaforme in streaming. Secondo la stima effettuata dagli esperti dell’associazione americana, ne sta venendo fuori un grande cambiamento. Stando a quanto afferma GLAAD, nella stagione 2021 2022, su un totale di 775 personaggi presenti all’interno delle serie TV programmate in palinsesto per andare in onda nel prime time, 92 fanno parte della comunità LGBTQIA+. Parliamo dunque dell’11,9%. Questo dato mostra una crescita del 2,8% rispetto al 2021. Si tratta inoltre, del risultato più alto mai registrato dal report GLAAD. Oltre a tali personaggi delle serie andate in onda sui canali in chiaro, ve ne sono altri 49 presenti sulle piattaforme streaming e non solo, per un totale di 141 ruoli LGBTQIA+.

I ruoli in crescita secondo GLAAD

GLAAD ha anche sottolineato che per la prima volta la maggioranza di questi personaggi è rappresentata da donne lesbiche. Ne sono complessivamente 56, ossia il 40% del totale. C’è dunque stato un incremento del 6% rispetto al 2021.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Infine, nel rapporto “Where we are on TV” si specifica anche che per il quarto anno di fila le persone afro-americane appartenenti alla comunità LGBTQIA+ continuano a superare in numero le persone bianche. In questo modo, in contrapposizione rispetto al passato, viene garantita una rappresentanza sia di genere, che etnica.