Che cosa fare quando si deve fare il remake di un prodotto di grande successo? Ce l’hanno raccontato stamattina in conferenza stampa i protagonisti di Noi, la serie tv che italianizza This Is Us, serie USA da un Golden Globe (e 5 nomination), due Emmy (e 4 nomination), e tantissimi altri riconoscimenti.

This Is Us ha inciso nella vita di tante persone e ora sta per arrivare sui nostri teleschermi come prodotto della rete nazionale. Noi, il primo family dramma dopo tanto tempo. Una vera scommessa per tutti. Stamani durante la conferenza stampa Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone, e il regista Luca Ribuoli, insieme alla Direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, al Ceo di Cattleya Riccardo Tozzi e allo sceneggiatore Sandro Petraglia hanno raccontato com’è stato creare questa serie.

Un adattamento italiano difficile

Uno dei punti fondamentali del racconto di questo remake italiano è stato il paragone con il prodotto americano che sembra perfetto così com’è. La vera sfida è stata riuscire a creare qualcosa di uguale, ma allo stesso tempo estremamente italiano. Per Luca Ribuoli, che perfino durante la conferenza stampa si è commosso:

“Girando ci siamo accorti che potevamo sempre fidarci del testo. L’adattamento è una cosa difficilissima da fare, più di una serie originale. È stata una salita pazzesca, ma gli sceneggiatori hanno rispettato il lavoro originale, senza la pretesa di fare qualcosa di differente o di migliore. Nella messa in scena abbiamo cercato di sintonizzarci con la serie originale. Spero che la gente si commuova come abbiamo fatto noi. Se ci sarà la volontà di agganciarsi a questi personaggi, è impossibile mollarli, non rimanere attaccati a loro”.

Un’emozione condivisa anche dagli attori. Infatti Aurora Ruffino, che interpreta Rebecca nella serie, ha vissuto con molta intensità la sua partecipazione:

“Era così tutti i giorni sul set. il coinvolgimento era tale che era impossibile non emozionarsi. Ero fan della serie, non potevo crederci quando mi hanno scelta. Sono anche andata nel panico, non sapevo se sarei stata all’altezza. Poi tutto si è risolto quando ho smesso di pensare alla serie americana, ma al fatto che ci sono grandi classici che sono proposti come remake ed adattamenti ancora oggi”.

Che cos’ha di speciale la serie Noi?

La storia di Noi è quella che potrebbe appartenere a tutti, secondo i tecnici e i protagonisti, perché racconta dinamiche a noi vicine e permette un processo di identificazione. Le riprese sono state calate nella realtà italiana dell’epoca, fino al punto di cambiare alcuni dettagli per maggiore aderenza al tessuto storico e sociale dell’Italia negli anni ’80, molto diversa dall’America.

Secondo Lino Guanciale c’è una grande onestà nella scrittura, da cui tutto parte:

“Abbiamo cercato di consegnare un racconto che fosse il più inclusivo, affinché in questo Noi ci si rispecchiasse tutti come italiani”.

Il suo personaggio, Pietro (Jack Pearson nella serie USA) “è il padre che tutti vorrebbero avere e vorrebbero essere, al netto di una bella dose di fragilità”. La serie mostra una famiglia non perfetta, stereotipata, ma “attenta all’ascolto”, il requisito fondamentale- secondo Lino Guanciale – perché funzioni.

Il futuro della serialità Rai

Grande soddisfazione anche da parte di Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, che però precisa:

“La direzione di Rai Fiction non va verso gli adattamenti, ma verso le possibilità che il mercato delle serie offre, compresi gli adattamenti. Sfatiamo la mitologia dei Paesi stranieri che tirano la volata: la strada è quella di fare sia adattamenti che serie originali”.

E cita il grande successo di Doc – Nelle tue mani che in questo momento sta avendo un enorme riscontro in Francia. Il Ceo di Cattleya precisa:

“Il totale delle esportazioni seriali in Italia ha superato i 100 milioni all’anno, in crescita. Il fenomeno degli adattamenti è assolutamente normale, segnala solo che l’Italia è entrata nel mercato internazionale. Il nostro Paese è visto come uno dei punti di creatività più rilevanti in questo momento”.

Quando inizia la serie Noi?

La serie tv remake di This Is Us debutterà domenica 6 Marzo su Rai 1 in prima serata. Sarà un appuntamento settimanale di 6 episodi e arriverà a coprire quasi l’intero arco narrativo dei protagonisti Aurora Ruffino e Lino Guanciale. Infatti alla fine delle riprese avranno circa 60 anni.

Noi, una clip dalla serie

Durante la conferenza stampa di stamattina è stato presentato anche una piccola clip di questo nuovo family drama rai. In attesa della puntata di domenica, ecco la clip che ci fa già entrare dentro il clima di Noi.