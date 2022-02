La nuova serie NOI si accinge ad aprire i battenti. Essa andrà in onda a partire da domenica 6 febbraio su Rai 1 per 6 appuntamenti di fila. Il totale di episodi è 12 ognuno dei quali dura all’incirca 50 minuti. In queste ore, online è stato divulgato il trailer ufficiale del remake targato Rai di This is us, serie statunitense creata da Dan Fogelman.

Trama e protagonisti della nuova serie di Rai 1 NOI

A partire da domenica 6 marzo andrà on onda su Rai 1 la nuova serie con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino chiamata NOI. Si tratta di una rivisitazione della serie americana This is us tutta in chiave italiana. La nuova fiction narra le vicende della famiglia Peirò, caratterizzata da Pietro e Rebecca, che sono appunto i protagonisti, e dai loro figli: Claudio, Caterina e Daniele, interpretati rispettivamente da Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone.

Tutti e tre sono alla ricerca della loro strada e della loro felicità e i genitori, chiaramente, faranno di tutto per permettere loro di realizzare tutti i desideri che si sono prefissati. La trama si sposterà continuamente tra passato e presente, in modo da permettere ai telespettatori di comprendere la natura di certi comportamenti e legami.

Altri dettagli sulla storia e sul cast e trailer ufficiale

La storia parte dagli inizi degli anni ’80, quando Pietro e Rebecca si sono conosciuti. Essa poi si sviluppa fino agli anni ’90, periodo nel quale la coppia ha deciso di mettere su famiglia e sono nati i loro figli, fino ad arrivare ai giorni nostri. In tale epoca, i ragazzi sono ormai grandi e desiderosi di incamminarsi verso la propria strada.

Nella serie vengono riportate le caratteristiche dell’Italia, dal passato al presente, ponendo l’accento sulla vita dei singoli protagonisti. Oltre ai nomi sopracitati, poi, gli altri membri del cast sono: Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano e Massimo Wertmüller.

il teaser trailer di #NOI, remake Rai di #ThisIsUs, su Rai 1 dal 6 marzo pic.twitter.com/9EOBHlaOCn — ApocaFede (@DrApocalypse) February 8, 2022