La stagione 2022 della NHL, la National Hockey League, potrà essere seguita da tutti gli appassionati di sport invernali presenti in Italia. Tutti a caccia dei Tampa Bay Lightning: nell’ultima stagione la squadra di hockey su ghiaccio con sede a Tampa, in Florida, ha bissato il successo conquistato un anno prima contro i Dallas Stars. La vittoria dello scorso anno è stata ancora più speciale perché arrivata contro i Montréal Canadiens, la squadra più titolata della NHL con 24 titoli (anche se l’ultima affermazione risale al 1993).

Di seguito le informazioni da conoscere su dove vedere la NHL 2022 in TV e in streaming.

Dove vedere la NHL 2022 in TV

Le partite della NHL 2022 saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport Arena, canale 204 di Sky. Sulla pay-TV andrà in onda un match di regular season ogni settimana, più i playoff e la serie finale. Per l’atto conclusivo della fase finale del torneo, Sky trasmetterà tutte le partite fino all’assegnazione della Stanley Cup, il trofeo assegnato al vincitore della National Hockey League.

Quest’anno proveranno a fermare la corsa inarrestabile dei Tampa Bay Lightning i New York Rangers, una delle squadre che può vantare maggiore tradizione nella storia ultra-centenaria della National Hockey League, insieme ai Vegas Golden Knights, lega nata appena cinque anni fa ma che ha subito dimostrato di avere tutte le carte in regola per competere ai più alti livelli.

Sky ha reso noto di aver acquistato i diritti televisivi per l’Italia fino alla stagione 2023/24.

Dove vedere la NHL 2022 in streaming

Lo streaming del campionato della NHL 2022 sarà visibile su Sky Go e NOW.

Sky Go è il servizio gratuito incluso nell’abbonamento Sky che consente di vedere su Smart TV, computer (collegandosi al sito skygo.sky.it), smartphone e tablet i contenuti trasmessi sui canali Sky.

NOW è la piattaforma streaming che permette di guardare l’intera programmazione Sky senza essere vincolati dalla sottoscrizione di un abbonamento con la pay-TV inglese. NOW è disponibile su Smart TV, computer (sul sito nowtv.it), smartphone e tablet. Per vedere i contenuti di sport trasmessi su NOW sui dispositivi mobili è sufficiente scaricare l’app gratuita da Google Play Store e App Store.

