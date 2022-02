Cosa mi consigliate di vedere su Netflix? Per rispondere a una delle vostre domande più frequenti abbiamo selezionato le ultime novità su film e serie TV in uscita su Netflix nella settimana da lunedì 28 febbraio a domenica 6 marzo.

In questi sette giorni si contano fino a 9 novità tra film, serie TV, docu-serie e documentari. Tra i titoli più significativi che esordiranno sulla piattaforma streaming nella prima settimana di marzo c’è la serie TV The Guardians of Justice, che vedrà il debutto di una banda di nuovi supereroi, e soprattutto il film Il filo invisibile del regista Marco Simon Puccioni.

Novità Netflix: i film e le serie TV in uscita dal 28 febbraio al 6 marzo

Ecco un riepilogo delle novità Netflix della settimana da lunedì 28 febbraio a domenica 6 marzo con tutti i nuovi film e le nuove serie TV:

1° marzo: The Guardians of Justice – Serie TV – Original

1° marzo: Coinquilini impossibili – Docuserie – Original

1° marzo: Una bionda in carriera – Film

1° marzo: Tutta la vita davanti – Film

2 marzo: Against The Ice – Film – Original

2 marzo: Un paradiso da salvare: racconti di un ecosistema – Documentario – Original

3 marzo: The weekend away – Film – Original

4 marzo: Frammenti di lei – Serie – Original

4 marzo: Il filo invisibile – Film – Original

Che serie guardare su Netflix? Le novità dal 28 febbraio al 6 marzo

Se non sapete quale serie TV guardare su Netflix, scegliete una delle nuove uscite della prima settimana di marzo: The Guardians of Justice e Frammenti di lei, entrambe prodotte da Netflix.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La prima stagione di The Guardians of Justice debutterà martedì 1° marzo. L’ideatore Adi Shankar (Bootleg Universe) figura nel cast di attori insieme a Diamond Dallas Page, Sharni Vinson e Derek Mear. Nella sezione dedicata alla serie sul portale netflix.com viene descritta come una “serie provocatoria tra live action e animazione”.

Venerdì 4 marzo debutterà invece la serie thriller Frammenti di lei con protagonista Toni Collette, vincitrice dell’Emmy Award come miglior attrice per la serie televisiva United States of Tara. Nel cast della nuova serie Netflix ideata da Charlotte Stoudt anche Bella Heathcote e Jessica Barden. Frammenti di lei è la storia di “una donna che ricostruisce l’oscuro passato della madre dopo che un violento attacco nella loro cittadina porta alla luce minacce nascoste e segreti letali”.

Che film guardare su Netflix? Le novità dal 28 febbraio al 6 marzo

Se anziché le serie TV preferisci i film, tra le nuove uscite su Netflix di questa settimana segnaliamo la pellicola Il filo invisibile, disponibile in catalogo da venerdì 4 marzo. Salutato positivamente dalla critica dopo la recente uscita nelle sale cinematografiche (21 febbraio, ndr), il film del regista Marco Simon Puccioni pone in primo piano il tema del superamento dei pregiudizi e dell’odio di genere, portando in scena una storia di un giovane ragazzo cresciuto da una coppia dello stesso sesso. Nel cast di attori figurano Francesco Gheghi (interprete del 16enne Leone), Filippo Timi e Francesco Scianna (rispettivamente Paolo e Simone, i genitori di Leone).

Se sei ancora in cerca di idee su che film guardare su Netflix, tra le nuove uscite della settimana dal 28 febbraio al 6 marzo ti consigliamo la visione di The weekend away. Il film è diretto dalla regista australiana Kim Farrant e racconta la storia di una vacanza tra due amiche che finisce in tragedia. Una delle due protagoniste è Beth, interpretata dall’attrice Leighton Meester, famosa per il ruolo di Blair Waldorf nella serie cult Gossip Girl.