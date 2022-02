Giovedì scorso sono state rese disponibili su Amazon Prime Video le prime quattro puntate della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori. Anche per quest’anno, alla guida è stato scelto Fedez, accompagnato non da Mara Maionchi bensì da Frank Matano. Ebbene, proprio il marito di Chiara Ferragni ci ha tenuto a fare delle precisazioni alquanto interessanti sulla fase di montaggio del programma.

Potrebbe interessarti: Dove comprare il tubo sonoro usato in LOL da Frank Matano

Le critiche contro Frank Matano e Fedez

Le prime quattro puntate della seconda stagione di LOL sono disponibili su Prime Video. Molti telespettatori, però, hanno sentito il bisogno di muovere delle critiche, specie nei riguardi dei due conduttori. Nello specifico, in molti hanno notato che, spesso, le risate di Fedez e di Frank sono apparse alquanto forzate.

Per chi non lo sapesse, LOL è un programma nel quale un gruppo di persone, possibilmente comici, vengono chiuse all’interno di una casa per 6 ore. In tale lasso di tempo devono rendersi protagonisti di simpatiche gag senza, però, lasciarsi scappare una risata. Questa regola, chiaramente, non vale per i conduttori. Proprio loro, in questi giorni, sono statti accusati di aver riso a sproposito.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Per quanto mi stia simpatico, 20 scroscianti risate al minuto di Frank Matano sono un po' too much #Lol2 #Lol2it — Gioia Remoli (@GioiaRemoli) February 26, 2022

Fedez fa una precisazione sul montaggio di LOL 2

Ebbene, in merito alla faccenda ha deciso di intervenire Fedez. Attraverso delle Instagram Stories, infatti, il rapper ha detto che anche lui si sta degustando le prime quattro puntate della seconda stagione di LOL ed ha sentito il bisogno di fare un appunto. Nello specifico, ha detto che in fase di montaggio pare siano stati fatti degli errori. In particolare, ha rivelato:

“Secondo me, hanno messo delle nostre risate in cose in cui non ridevamo. Sembra che ridiamo a qualsiasi cosa: uno muove un braccio e noi ahahahah. No.”

Il cantante, poi, ci ha tenuto a precisare che questo potrebbe anche essere accaduto, tuttavia, non ha rimembranze in merito.

Per vedere LOL è necessario avere un abbonamento ad Amazon Prime Video.