A partire dal 13 marzo, su Nove, verrà trasmesso programma intitolato Stand Up! Comici in prova. Cinque comici, nei panni di insegnanti, avranno il compito di aiutare i concorrenti a scoprire tutte le tecniche legate al “saper far ridere”. Nelle ultime ore, Gabriele Parpiglia ha augurato buona fortuna a tutti i partecipanti. Inoltre, ha svelato qualcosa sull’assenza di Tommaso Zorzi.

Stand Up! Comici in prova, le rivelazioni di Gabriele Parpiglia

Il pubblico non vede l’ora di posare gli occhi su Stand Up! Comici in prova. Si tratterà di uno show divertente e spensierato, dove i partecipanti si impegneranno al massimo per apprendere tutti i segreti della comicità. Sotto la guida di cinque insegnanti esperti, proveranno a confrontarsi con le sfide del campo, senza sottovalutare le insidie che si nascondono in ogni dove.

Gabriele Parpiglia è apparso molto entusiasta del progetto. Stando alle sue parole, al vincitore del programma verrà data l’opportunità di partecipare come protagonista a una serata di cabaret:

Chi vince, chi avrà imparato l’arte comica, avrà la possibilità di esibirsi proprio una sera in un cabaret dove farà il suo spettacolo comico, affiancato da un comico professore che lo ha accompagnato durante il percorso

Tommaso Zorzi nel cast? Arriva la risposta definitiva

Grazie a Gabriele Parpiglia, è stato rivelato che anche Tommaso Zorzi sarebbe dovuto essere nel cast di Stand Up! Comici in prova. Si tratta di un personaggio molto amato dal pubblico che, sicuramente, avrebbe dato filo da torcere agli altri concorrenti. Purtroppo, è stato impossibilitato a partecipare a questo show:

In passato era stato offerto a Tommaso Zorzi, adesso non so se al posto di Awed ma penso di si, che ha rifiutato. Si sarebbe divertito, solo che non rientrava in concomitanza con gli altri progetti

Purtroppo, è sicuro che Tommaso Zorzi non ci sarà. Se il programma avrà successo, però, forse, sarà possibile vederlo in una delle prossime edizioni.