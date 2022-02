Stasera ritorna il consueto appuntamento del sabato sera di Canale 5 con C’è posta per Te. Il people show condotto da Maria De Filippi ritorna alle 21.25 con tante nuove storie che faranno emozionare il pubblico. Scoprite in quest’articolo tutte le anticipazioni di C’è Posta per Te.

C’è Posta per Te: anticipazioni settima puntata, 26 Febbraio

Che cosa vedrà l’affezionato pubblico di Canale 5 in questa settima puntata di C’è Posta per Te? Tantissime storie strappalacrime. Amore, amicizia, tradimento, ritrovamenti dopo tanto tempo.

A rendere ancora più bella la puntata ci sarà Raoul Bova, ospite spesso di Maria De Filippi in questo format. L’attore è stato chiamato per essere testimone di una toccante storia raccontata nel programma. L’attore ha appena terminato le riprese di Don Matteo 13, nel quale ha interpretato il ruolo di un nuovo prete che sostituirà Terence Hill. Intorno al suo nuovo ruolo c’è grande attesa perché finora la serie si è sostenuta tutta sulle spalle dell’attore veneto che ha vissuto per 30 anni in America.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Un altro ospite d’onore è l’ex capitano della Roma Francesco Totti, che incontrerà chi lo stima e ama per i suoi successi sportivi. Sebbene il calciatore sia oggi al centro del gossip per la presunta crisi con Ilary Blasi, Maria De Filippi non entrerà nell’argomento, in quanto le puntate sono registrate e non c’era nessuna tempesta mediatica sul tema quando sono state effettuate le riprese.

C’è Posta per Te: quante puntate ci sono?

Il people show targato Fascino ha iniziato la sua messa in onda quest’anno l’8 Gennaio 2022. Per l’edizione odierna verranno trasmesse 9 puntate, poi si lascerà il testimone al serale di Amici. L’ultima puntata di C’è Posta per te è fissata per sabato 12 Marzo. Ecco tutte le date:

Ottava puntata : sabato 5 marzo 2022

: sabato 5 marzo 2022 Nona puntata: sabato 12 marzo 2022