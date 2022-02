Dal prossimo marzo 2022, su Rai 1, tornerà Don Matteo 13. I telespettatori dovranno dire addio all’amato Terence Hill che per ben tredici stagioni ha indossato la tonaca. Al suo posto arriva il giovane Don Massimo interpretato da Raoul Bova. Al termine delle riprese della fiction tv, l’attore romano ha ringraziato la troupe per come è stato accolto.

L’addio di Terence Hill

Dopo tredici anni, Terence Hill dice addio a Don Matteo. Sui canali social, sono stati divulgati i video dell’ultima ripresa in cui è apparso Mario Girotti (vero nome dell’attore). In uno degli ultimi ciak mostrati, c’è l’abbraccio tra Terence Hill e Nino Frassica.

A questo punto della serie tv, i telespettatori assisteranno ad un cambio: al posto di Don Matteo arriverà nella parrocchia di Spoleto Don Massimo. Dopo 13 stagioni, non è facile dire addio al “perno” di questa fiction.

Don Massimo: ‘Non è facile’

Una volta girata l’ultima puntata, Raoul Bova ha condiviso sui social un breve video in cui si è sentito in dovere di ringraziare la “famiglia” di Don Matteo 13. Il diretto interessato ha esordito:

“Non è facile incontrare una troupe così bella, professionale, allegra e piena di sorrisi”.

L’attore ha confidato di essere stato accolto a braccia aperte da tutti sul set. La cosa non era così scontata: dopo 13 anni, non è facile amalgamarsi ad un cast già rodato ed entrare dalla porta principale come accaduto con Don Massimo. A tal proposito il sostituto di Terence Hill ha ammesso di essersi sentito supportato professionalmente, umanamente e artisticamente. Nella breve clip Bova ha affermato:

“Grazie a voi sono riuscito ad entrare nella vostra famiglia e adesso mi sento parte di voi”.

Il video pubblicato da Don Massimo si è concluso con un abbraccio con la troupe, Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta.

Chi è Don Massimo?

Subentrato a Don Matteo, Don Massimo è un prete di circa 40 anni. Al contrario del suo predecessore, Raol Bova non ha minimamente voglia di vestire i panni dell’investigatore. Inoltre, essendo diventato prete da poco tempo cercherà di instaurare subito un rapporto con la gente. Il sacerdote in cammino cercherà la sua strada e affronterà ogni suoi dubbio direttamente con il vescovo. Bova, nella serie di Rai 1, ha anche una famiglia che puntata dopo puntata verrà fatta conoscere ai telespettatori.

Di Don Massimo c’è solo una cosa sicura:

“Non metterà mai in discussione la sua fede”.