Il weekend di Verissimo questa settimana è insuperabile. Infatti godrà della presenza di un ospite internazionale: Robert Pattinson, presente in Italia per la promozione del suo ultimo film Batman. Ma non è l’unica novità di questo week end con il talk show di Canale 5. Ci saranno tante altre sorprese.

Gli ospiti di Verissimo sabato 26 Febbraio

Sabato il grande evento del talk show di Silvia Toffanin è Robert Pattinson, l’attore lanciato da Twilight ripercorrerà la sua carriera. Racconterà anche delle difficoltà che ha incontrato nella sua vita privata e verranno mostrate clip esclusive.

A Verissimo anche un’altra cantante che a Sanremo 2022 ha conquistato tante persone: Ana Mena, la cantante e attrice spagnola, nonostante non si sia classificata bene nella kermesse spagnola, sta riscuotendo un grandissimo successo in radio.

Maria Grazia Cucinotta, ritorna nel salotto di Silvia Toffanin dopo la sua ultima intervista nel 2020. L’attrice e produttrice racconterà i suoi progetti cinematografici e la sua vita post lockdown.

Dal mondo del calcio arriva Beppe Signori a raccontare la sua carriera, tra successi e momenti difficili, invece Vanni Oddera racconterà il suo impegno nella mitoterapia.

C’è Posta per Te a Verissimo

Per quanto riguarda lo spazio alla storie di “C’è posta per te” ci saranno Giovanna e Roberta, le protagoniste della storia di riappacificazione tra mamma e figlia della scorsa puntata della trasmissione di Maria De Filippi. Le due donne si sono ritrovate dopo 10 anni, con grande gioia di entrambe.

Gli ospiti di Verissimo domenica 27 Febbraio

Domenica 27 febbraio a Verissimo ritornano gli ospiti del Grande Fratello. Kabir Bedi, eliminato nella penultima nomination, sarà ospite della trasmissione di Canale 5. Racconterà come ha vissuto l’esperienza di reclusione e quali concorrenti vorrebbe che vincessero.Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, finalmente diventati genitori, saranno ospiti a Verissimo insieme alla nonna del neonato Eleonora Giorgi.

Grandi storie di sport e dedizione sono quelle che racconterà la tennista italiana Flavia Pennetta, vincitrice degli US OPEN 2015, considerata una delle migliori di sempre. Insieme a lei il marito, nono posto nella classifica ATP, il tennista Fabio Fognini. I coniugi racconteranno come vivono la loro famiglia di sportivi e l’inizio della loro storia d’amore.

Verissimo riporta nei pomeriggi del weekend le grandi storie che piacciono tanto al pubblico Mediaset.

Infine, lo spazio musicale sarà riempito da due voci iconiche della musica italiana, quella di Rita Pavone e Fausto Leali. Mentre dalla fiction Doc – Nelle tue mani ritroveremo l’attrice Giusy Buscemi, che interpreta il ruolo della nuova psicologa nel Policlinico Ambrosiano.