Tra qualche giorno arriverà nelle sale cinematografiche il nuovo film “The Batman” e dunque è iniziata la promozione ad ampio raggio della pellicola. Silvia Toffanin nella sua trasmissione “Verissimo” sabato 26 febbraio 2022 avrà come ospite Robert PattinsonRobert Pattinson, che ha interpretato proprio il Cavaliere oscuro nella nuova pellicola. Dopo la presentazione del film a Parigi, ora c’è grande attesa per vedere il film al cinema.

Robert Pattinson ospite a “Verissimo”

Nei panni del nuovo Bruce Wayne, Robert Pattinson parlerà della pellicola proprio nel talk show di di Canale 5 capitanato dalla Toffanin. Non è la prima volta che ospiti internazionali arrivano nel programma ma l’attesa per Pattinson è alle stelle perché è uno degli attori più amati da sempre. Divenuto famoso nel cinema hollywoodiano per la sua interpretazione di Edward Cullen nella saga di “Twilight”, l’attore americano è uno dei più quotati al momento.

La notizia sui social

È stata Silvia Toffanin a dare la notizia dell’arrivo di Robert Pattinson nel salotto di Canale 5 e subito sul suo profilo Instagram sono arrivati migliaia i commenti come “Santa Silvia”, “Mamma mia che emozione!! Non vedo l’ora”. Ecco il post:

