A partire dal 28 febbraio 2022 su Pluto TV verrà lanciato il nuovo canale VH1+. Esso sarà un canale interamente dedicato alla musica, sia di ieri sia di oggi, e sarà destinato ad intrattenere il pubblico degli appassionati di questo tema. Scopriamo tutto quello che è emerso.

Il lancio del nuovo canale di Pluto TV chiamato VH1+

Pluto TV si prepara al lancio del nuovo canale chiamato VH1+, previsto per lunedì 28 febbraio. Esso sarà dedicato alla musica live, sia italiana sia internazionale, per emozionare il pubblico di appassionati di musica. In particolar modo, verranno trasmessi i concerti più iconici della storia della musica italiana, come le leggendarie esibizioni di Pearl Jam: Storytellers, Lenny Kravitz: Storytellers e World Stage Alicia Keys.

Cosa verrà trasmesso nel nuovo canale di Pluto Tv

Su VH1+ verranno trasmessi i festival e gli show musicali più iconici del panorama artistico internazionale, volti ad immortalare i momenti migliori come le edizioni 2018 e 2019 degli EMAs, ma non solo. In esso verrà dato spazio anche ai brani emergenti del momento e alle nuove hit.

Nel nuovo canale verranno raggruppati i contenuti più iconici in onda su VH1, lo storico brand visibile sul canale 167 del digitale terrestre, 22 Tivùsat e Sky canale 715 e su MTV. Questa è solo una piccola anticipazione di quello che andrà in onda su VH1+, nuovo canale di Pluto TV, il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television).