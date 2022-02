Masterchef 11 è arrivata al momento clou. Ieri sera sono stati annunciati i finalisti di quest’edizione e possiamo dire senza alcun dubbio che sono realmente i migliori che potessero esserci dopo l’eliminazione di Delia. Ma andiamo con ordine e scopriamo chi è l’eliminato della puntata del 24 Febbraio.

Chi è l’eliminato della puntata del 24 Febbraio di Masterchef 11?

L’undicesima puntata di Masterchef 11 è stata ricca di colpi di scena. A giocarsi l’accesso alla finale sono stati cinque aspiranti chef molto diversi tra di loro: Carmine, lo studente liceale 18enne di Salerno dal grande talento; Christian, 20 anni, anche lui studente, ma di ingegneria chimica alimentare; Lia, la bancaria 30enne di Costermano sul Garda; Nicky Brian, il 28enne romano, che proviene da una famiglia dello Sri Lanka, designer a Brighton dove vive con la fidanzata, anche lei aspirante chef (eliminata) di quest’edizione, Andrea Letizia. Infine, Tracy, la 31enne nigeriana ma veronese d’adozione che fa la cameriera in provincia di Verona.

A partire sin dall’inizio i concorrenti hanno mostrato tutta la loro determinazione e voglia di arrivare in finale. Infatti sono riusciti a non essere eliminati nel primo episodio perché hanno eseguito una Mistery Box grandiosa, dimostrando di aver superato gli errori iniziali con i quali si sono presentati al cooking show prodotto da Endemol Shine Italy.

Alla prova in esterna nel tristellato ristorante Da Vittorio sono arrivati tutti e 5 e hanno potuto incontrare il campione del tennis Matteo Berrettini. La prova si dimostra piuttosto difficile, perché la cucina della famiglia Cerea è:

“Contraddistinta da una raffinata opulenza, diretta, che colpisce il palato con grandi prodotti, lavorati con mano meno invadente possibile”.

Reazione a Matteo Berrettini da 1 a Lia?? 🤣 #MasterChefIt pic.twitter.com/fD2wZKsp9v — MasterChef Italia (@MasterChef_it) February 24, 2022

Alla fine arriveranno al Pressure Test Carmine e Nicky Brian. Il destino di uno di loro è segnato in partenza perché la differenza di talento e tecnica è sempre stata lapalissiana fin dall’inizio di quest’edizione.

L’eliminato della puntata del 24 Febbraio di Masterchef 11 è Nicky Brian, ad essergli fatale è stata una frittura, com’è capitato a Delia. Lo chef Antonino Cannavacciulo l’ha salutato con queste parole di incoraggiamento:

“Qui hai capito che il tuo futuro è tra i fornelli augliò! Ricordati che tu hai grandi capacità culinarie e specialmente umane che fanno sempre bene. Quindi giocati bene le tue carte”.

.

.

.

Nicky esce dalla cucina di #MasterChefIt a un passo dalla finale ❤️‍🩹 pic.twitter.com/VKIVbpLhXb — MasterChef Italia (@MasterChef_it) February 24, 2022

Leggi anche: Come vedere la replica di Masterchef 11

Chi sono i finalisti di Masterchef 11?

Dopo l’eliminazione di Nicky Brian, a contendersi il titolo di Masterchef Italia 11 ci sono la bancaria Lia, i due giovani Carmine detto Carminiello o Carmain, Christian e Tracy.

I quattro hanno avuto un percorso evolutivo molto importante durante il programma, ognuno di loro in modo diverso ha dimostrato preparazione e creatività. Tracy è partita in sordina, ma è poi riuscita ad affermarsi e diventare talmente brava da poter lavorare con chiunque, come ha dimostrato nella decima puntata.

Lia e Carmine sono stati bravi sin da subito, dimostrando entrambi un grande talento. Tra i due spicca il secondo soprattutto per la giovane età e la passione fortissima.

Christian è stato il concorrente ad accedere alla finale che ha avuto le maggiori difficoltà lungo tutto il suo percorso, dovute anche alla sindrome di Asperger da cui è affetto, che talvolta comporta per lui un peso in più durante alcune prove. Intelligentissimo, strategico, acuto osservatore, Christian è il concorrente che non ci si aspettava di vedere in finale, ma che se l’è indiscutibilmente meritata tutta.

Chi di loro vincerà? Lo scopriremo la settimana prossima, giovedì 3 Marzo alle 21.15 su Sky e in streaming su Now.

Eccoli i nostri quattro aspiranti chef che accedono alla finale! 💖 Complimenti a tutti!#MasterChefIt pic.twitter.com/CJxywCVCED — MasterChef Italia (@MasterChef_it) February 24, 2022