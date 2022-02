Stasera, venerdì 25 febbraio 2022 va in onda in prima serata Fratelli di Crozza, su NOVE a proposito di crisi europea, tra monologhi e personaggi. Dopo il divertente debutto di settimana scorsa torna la nuova stagione del one man show più amato dagli italiani. Nella prima puntata Crozza ha registrato un boom di ascolti, con picchi di oltre 1,3 milioni di telespettatori e quasi il 5% di share. È possibile anche seguirlo in streaming su Discovery+.

Fratelli di Crozza, il nuovo episodio

Maurizio Crozza staserà parlerà di attualità, politica e società, nonché della grave situazione di crisi in Europa. Ogni personaggio sarà raccontato in chiave sarcastica, ironica e umoristica dal grande show man. Con le sue spiegazioni, i suoi monologhi e i suoi immancabili personaggi, ci sarà da divertirsi e da riflettere. Di certo, si parlerà anche dell’invasione di Putin in Ucraina. Attraverso le parole di Calenda, Forchielli, Red Ronnie, Briatore, sarà un modo per staccare la spina dalla tensione di questi giorni ma sempre con uno sguardo attento e critico sul presente e i sui fatti di cronica.

Dove vedere Fratelli di Crozza

Fratelli di Crozza va in onda questa sera alle 21:25 in diretta su NOVE. La trasmissione va in onda anche in live streaming sul sito ufficiale e on demand sulla piattaforma Discovery+. Sul sito sono anche disponibili tutti gli episodi completi delle passate stagioni.