A partire dal 6 marzo 2022, Francesca Michielin debutterà alla guida di un nuovo programma in onda su Sky, chiamato Effetto Terra. Esso sarò disponibile sui canali Sky Nature (ai tasti 124 e 404 del telecomando) e anche on demand e in streaming su NOW. Come è facile intuire dal nome del programma, esso è incentrato sulla tutela e la salvaguardia dell’ambiente. Vediamo, dunque, quali sono tutte le informazioni trapelate sull’argomento.

In che consiste il nuovo programma di Francesca Michielin Effetto Terra

Effetto Terra è il nuovo programma condotto dalla cantante Francesca Michielin. che andrà in onda su Sky a partire dal 6 marzo 2022. L’artista è sempre stata molto legata ai temi inerenti la salvaguardia dell’ambiente e l’utilizzo di metodi maggiormente ecosostenibili. Proprio per tale ragione, i vertici dell’azienda non hanno avuto dubbi nell’affidare proprio a lei la guida di questo nuovo format.

Il programma sarà una sorta di documentario, in cui Francesca sarà l’intervistatrice principale. La conduttrice, infatti, si troverà ad ospitare esperti di clima e ambiente con i quali affronterà tematiche inerenti l’attualità e la tutela del Pianeta. Allo stesso tempo, poi, verranno esposte anche ipotetiche soluzioni da adoperare in caso di utilizzo di pratiche negative da parte dell’uomo che possono danneggiare l’ambiente.

Qualche giorno fa ho fatto una

chiacchierata con la super@andreadelogu per parlare di#EffettoTerra 🍃, il mio programma

in onda dal 6 marzo su @SkyItalia.

Ascolta qua 👉🏻 https://t.co/vHcCAzixy8 — Francesca Michielin (@francescacheeks) February 8, 2022

Le dichiarazioni della conduttrice sul nuovo progetto

Le puntate attualmente previste sono sei e Francesca Michielin si soffermerà soprattutto sull’ecologia e la sostenibilità, caratteristiche che verranno rapportate a tutti gli ambienti di vita quotidiana. In particolare, infatti, verranno effettuate correlazioni con la sfera della moda, dell’inquinamento, del cibo e di tanto altro. La stessa presentatrice, un esatto anno fa, aveva commentato questo nuovo progetto in modo entusiastico.

A tal proposito, aveva detto: “Servono azioni concrete per il nostro pianeta, da compiere tutti i giorni, iniziando dai piccoli gesti quotidiani”. Per fare un esempio la cantante aveva parlato dell’uso di borracce, invece che di bottiglie di plastica, della scelta di abiti che siano realizzati nel rispetto dell’ambiente e quant’altro. Infine, aveva chiosato il suo intervento dicendo: “Mi piacerebbe che passasse il messaggio che dobbiamo rispettare e amare il nostro pianeta, anche con i piccoli gesti.”. Per poter vedere Effetto Terra è necessario essere abbonati a Sky o NOW.