Il 23 febbraio, su Italia 1, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene. Oltre alle inchieste e alle interviste, ad attirare l’attenzione del pubblico è stato anche lo scherzo architettato ai danni di Stefano Bettarini. La compagna Nicoletta Larini ha provato a farlo ingelosire tramite l’aiuto di un hair stylist.

La reazione dello sportivo, però, non è stata tra le migliori. Subito dopo la fine del programma, i social network sono stati invasi dalle parole indignate dei fan.

Stefano Bettarini non è un grande fan degli scherzi de Le Iene. Stando alle parole di Nicoletta Larini, infatti, non crede che si possa restare vittime di una burla così tanto facilmente. Questa volta, però, è stato lui a cadere nelle mani esperte del programma condotto da Teo Mammuccari e Belen Rodriguez.

Nicoletta Larini ha finto di essere riaccompagnata a casa da un attraente parrucchiere di nome Davide per via di un guasto alla macchina. All’inizio, Stefano si è mostrato indifferente alla cosa, ma dopo qualche minuto ha iniziato a metabolizzare l’accaduto:

Mi scrivi mille messaggi tutte le volte al secondo quando sono fuori, esci, rientro, ti trovo in casa, non mi hai detto nulla… Rompi sempre il ca*** su tutto, non mi hai chiesto neanche se c’era bisogno