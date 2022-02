Tutto pronto per Lazio – Napoli, partita valida per la 27 giornata di Serie A 2021-2022. Di seguito trovate le informazioni più importanti per vedere il match in streaming su DAZN in esclusiva.



Quando si gioca Lazio Napoli

La gara Lazio Napoli si gioca il 27 febbraio e sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 20:45.



Dove vedere Lazio Napoli in TV

L’app DAZN è supportata da Android TV, Apple TV e sulle Smart TV Sony, Samsung, LG, Panasonic e Hisense. A questi dispositivi si aggiungono anche TIM Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Inoltre, da quest’anno DAZN è visibile anche sul canale 829 del digitale terrestre (ex La7 On Demand) nelle zone non coperte dalla fibra o dal Wi-Fi.

Dove vedere Lazio Napoli in streaming

La diretta streaming di Lazio Napoli sarà trasmessa su DAZN alle ore 20:45. I contenuti di DAZN sono visibili sul sito ufficiale dazn.com da PC o su app Android e iOS da smartphone e tablet.

L’applicazione DAZN è disponibile anche su Amazon Fire Tablet e le console Playstation (modelli 4, 4 Pro e 5) e Xbox (modelli supportati One S, One X, Series X, Series S).

Programma Lazio Napoli per la 27 giornata di Serie A 2021-2022

Vediamo quindi di fare un riepilogo di quando si gioca Lazio vs Napoli:

Diretta TV : canale 829 del digitale terrestre

: canale 829 del digitale terrestre Diretta streaming : DAZN

: DAZN Data: 27 febbraio

27 febbraio Orario: 20:45