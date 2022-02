“Unwanted”: al via le riprese della nuova serie Sky Original, in otto episodi liberamente ispirata a “Bilal”, il libro di Fabrizio Gatti. Il testo, così come la serie, parlano del viaggio dell’autore sotto copertura fra i migranti sulle rotte fra Africa ed Europa. La serie andrà in onda prossimamente su Sky e in streaming su NOW Tv: se vuoi seguirla, sottoscrivi subito l’abbonamento approfittando delle numerose offerte.

Qual è la trama di “Unwanted”?

La serie “Unwanted” inizia il suo racconto quando una nave da crociera, la Orizzonte, piena di turisti occidentali, trae in salvo un gruppo di migranti. Questi ultimi erano naufragati con la loro imbarcazione: ben presto le storie dell’equipaggio e dei passeggeri della crociera si intrecceranno con quelle dei nuovi ospiti della nave. Ad un certo punto, i migranti si accorgono che la crociera si muove verso la Libia che è esattamente il posto da cui sono partiti: colti dalla disperazione dunque, decidono di prendere in ostaggio la nave. Cosa succederà? I colpi di scena non mancheranno.

Cast completo di “Unwanted”

La serie “Unwanted” è prodotta da Sky Studios, Pantaleon Films e Indiana Production, creata e scritta da Stefano Bises, Oliver Hirschbiegel alla regia. Quest’ultimo è diventato molto famoso con film come “La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler” e con il film vincitore del Sundance Film Festival “L’ombra della vendetta – Five Minutes of Heaven”.

Il cast completo della serie è stato annunciato poco fa da Sky e include: Marco Bocci, Jessica Schwarz, Dada Fungula Bozela, Hassan Najib. Vi saranno anche Jonathan Berlin, Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Barbara Auer, Sylvester Groth, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdy, Samuel Kalambay. Infine, presenti anche Reshny N’Kouka, Onyinye Odokoro, Amadou Mbow, Edward Apeagyei, Massimo De Lorenzo e Scot Williams.

Le prime immagini dal set di Unwanted

Sono state rilasciate le prime immagini dal set di Unwanted. Già da esse si possono intuire le caratterizzazioni dei personaggi presenti nella serie tv.

“Unwanted”: quando esce su Sky e NOW Tv

Non è stata ancora annunciata la data di uscita di “Unwanted” su Sky e NOW . Per adesso, sono ancora in corso le riprese. Di certo, si tratta di una data molto attesa dai fan degli attori coinvolti nel progetto e di coloro che hanno letto il libro.