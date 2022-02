Intervenuto a Mattino 5, Raffaello Tonon ha puzecchiato Soleil Sorge. Scendendo nel dettaglio, l’opinionista ha attaccato la concorrente del Grande Fratello Vip 6 per il bacio saffico scambiato con Delia Duran. Secondo Tonon, il loro gesto è stato un insulto alla lotta contro l’omofobia.

Tonon spara a zero su Soleil

Durante la 43^ puntata del Grande Fratello Vip 6, è stato dedicato un ampio spazio al bacio saffico tra Soleil Sorge e Delia Duran. Intervenuto a Mattino 5, programma condotto da Federica Panicucci su Canale 5, Raffaello Tonon ha sparato a zero sulla 27enne italo-americana. Secondo il nobile, il problema non è il bacio ma il fatto di avere strumentalizzato l’episodio. Come un fiume in piena, Tonon ha sbottato:

“Da anni stiamo facendo grandissime e giustissime batteglie contro l’omofobia e queste due giocano”.

Secondo l’amico di Luca Onestini ha ragione Davide Silvestri, quando dice che Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran sono d’accordo. A detta dell’opinionista intervenuto a Mattino 5, l’intento del trio sarebbe quello di scatenare dibattiti e pare che ci siano riusciti:

“Siamo qui a parlarne, giudicarle e ragionarci su”.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 6

Raffaello Tonon: ‘Soleil? Un serpente a sonagli’

Nel proseguo del suo intervento, Raffaello Tonon ha continuato a puntare il dito contro la concorrente del Grande Fratello Vip 6. Secondo l’opinionista, è una cosa scandalosa che Soleil Sorge e Delia Duran si siano baciate come se nulla fosse quando ci sono ragazzi che per strada vengono aggrediti solamente perché camminano mano nella mano. A quel punto Maria Monsè ha spezzato una lancia a favore della influencer, sostenendo che abbia un animo sensibile.

Non d’accordo, Tonon ha prontamente replicato:

“Soleil? Un serpente a sonagli”.

A detta del nobile ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Soleil sarebbe la mente di tutto il triangolo amoroso:

“Non ci sono vittime, ma sono tutti complici”.

A tal proposito Raffaello Tonon ha sostenuto che la 27enne non cade mai nelle trappole, ma bensì fa cadere gli altri nella sua trappola.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica di Mattino 5