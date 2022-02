Iniziano le riprese per “Briganti”, a breve in arrivo la nuova serie su Netflix, made in Italy e di genere crime-western, composta da 6 episodi. La serie è prodotta da Fabula Pictures in associazione con Los Hermanos srl ed è ambientato nel Sud Italia di metà Ottocento. Racconta il fenomeno del brigantaggio parlando di uomini e donne, realmente esistite, da sempre simbolo della rivoluzione contadina nell’Italia postunitaria.

Qual è la trama di “Briganti”?

La serie racconta il fenomeno del brigantaggio, dell’intraprendenza dei protagonisti della rivoluzione contadina nell’Italia postunitaria. In un intreccio di racconti personali e storici, la trama si dispiega negli scenari della Puglia, tra Lecce, Melpignano, Altamura e Nardò. Infatti, per il film vi è anche contributo dell’Apulia Film Commission, della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission.

Il cast completo di “Briganti”

Il cast ha tra i protagonisti principali Michela De Rossi, Ivana Lotito, Matilda Lutz, Marlon Joubert e Orlando Cinque. Nel cast anche Gianmarco Vettori, Federico Ielapi, Giulio Beranek e Adriano Chiaramida. La sceneggiatura è firmata dai GRAMS, il collettivo composto dai cinque giovani autori Antonio Le Fosse, anche regista della serie, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol. Alla regia Steve Saint Leger, Antonio Le Fosse e Nicola Sorcinelli.

Dove guardare “Briganti”

La serie “Briganti” sarà disponibile nel 2023 su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La data ufficiale non è stata ancora comunicata.