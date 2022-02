A partire dal 6 marzo, su Canale 5, andrà in onda l’ottava edizione de Lo Show dei Record. Dopo la conduzione di Enrico Papi, questa volta, lo scettro tornerà nelle mani di Gerry Scotti. Il presentatore, da settimane, è intento nella registrazione delle nuove puntate dello show. Nel corso delle serate, sarà possibile assistere a record entusiasmanti e alla presenza di numerosi ospiti.

Gerry Scotti, in una recente intervista, ha provato a svelare il segreto del suo successo. Alle spalle, infatti, ha una carriera di tutto rispetto con più di 700 prime serate in TV.

Lo show dei Record di nuovo in Tv: ecco le novità

Lo Show dei Record è un programma amatissimo dal pubblico. Nonostante la battuta d’arresto dovuta in larga parte al Covid-19, è pronto a tornare con nuovi e sorprendenti personaggi. Gerry Scotti è felicissimo di poter condurre questa edizione dello show. Stando alle sue parole su Chi, in ogni puntata, ci saranno molti ospiti d’eccezione tra cui Walter Zenga, Max Biaggi, Martin Castrogiovanni, Vanessa Ferrari, Amaurys Perez e Aldo Montano.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il conduttore ha fatto un paragona tra la trasmissione e il mondo cinematografico: “Come se fosse un film, un kolossal”, probabilmente per enfatizzare la spettacolarità dell’evento.

Il segreto di Gerry Scotti: la rivelazione

Gerry Scotti, durante l’intervista, ha fatto accenno anche ai suoi record preferiti. Prova un grande piacere ad assistere alle sfide sportive perché questi protagonisti possiedono capacità sorprendenti. Si differenziano dagli altri per capacità che hanno sviluppato nel corso del tempo. I record legati ai tatuaggi o ai piercing, al contrario, lo attraggono meno. Infatti, ritiene di essere decisamente lontano da questo mondo.

Gerry Scotti ha provato a svelare il segreto del suo successo. Per lui, tutto risiede nella sua semplicità. Ha scelto la strada della normalità, un po’ come hanno fatto anche Amadeus e Conti. C’è chi si sente superiore, ma questo non è un buon modo per presentarsi.