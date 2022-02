Questa sera 23 febbraio, su Italia 1, andrà in onda una nuova puntata de Le Iene. Teo Mammuccari e Belen Rodriguez, promossa nel ruolo di presentatrice, accoglieranno in studio anche numerosi ospiti. Tra questi ci saranno Marco Cappato, Stefano Bettarini, Ivana Spagna e Valerio Scanu. Inoltre, come sempre, ci sarà anche la divertente presenza del duo comico formato da Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

Ovviamente, al centro della puntata, ci saranno le inchieste che, ogni settimana, cercano di far luce su questioni differenti. Questa volta, ci si concentrerà sul traffico dei bambini in Paraguay, sulla campagna vaccinale in Kenya e sull’operato delle baby gang. L’intervista vedrà come protagonista Gianmaria Volpato.

Le Iene, anticipazioni del 23 febbraio: traffico di bambini e gli ostacoli della campagna vaccinale

La puntata de Le Iene di questa sera sarà molto ricca. Da quanto è stata giunta una nota di intrattenimento allo show, l’attenzione si è spostata anche verso ospiti d’eccezione, ma il fulcro delle puntate restano le brillanti inchieste che spingono il pubblico a riflettere su argomenti di grande attualità.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Andrea Agresti si concentrerà di nuovo sul possibile traffico di bambini in Paraguay. Enrica Locatelli tornerà a parlare della sua probabile adozione clandestina. Questa sera verrà mostrato il ricongiungimento tra la donna e i suoi fratelli. Inoltre, si darà spazio a una bambinaia dell’epoca che avrà qualcosa di molto importante da raccontare.

Occhi puntati anche sulla campagna vaccinale in Kenya. Gaetano Pecoraro proverà a mettersi in contatto con le associazioni sanitarie del luogo per mettere in evidenza le luci e ombre della lotta al Covid-19 nei paesi poveri.

Domani a #leiene il secondo capitolo della storia di Enrica raccontata da @AgrestiAndrea ❤️ vi aspettiamo dalle 21:20 su Italia1 pic.twitter.com/9XEiT903bE — Le Iene (@redazioneiene) February 22, 2022

Nuova inchiesta sulla baby gang di Ghedi

Nina Palmieri si sposterà a Ghedi per indagare di nuovo sulle azioni di una baby gang bresciana. La scorsa settimana, il proprietario di un locale aveva trovato il coraggio per denunciare le crudeltà subite dal gruppo di giovani. Subito dopo, però, la sua proprietà è stata colpita da un incendio doloso. Che le due cose siano collegate?

Infine, ci sarà spazio anche per l’attesa intervista settimanale. Questa volta, a mettersi a nudo sarà il cantante Gianmaria Volpato, conosciuto da tutti come gIANMARIA. Il giovane, reduce da X Factor, parlerà della sua vita privata e dei suoi progetti futuri in ambito musicale.