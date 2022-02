Stasera andrà in onda la quinta puntata del grande talent show Italia’s got talent su Sky Uno e in streaming su Now alle 21.15, prodotto da Fremantle. Non sai come guardarlo? Non perdere tempo, abbonati a Sky!

Che cosa succederà stasera? Scopriamolo attraverso le anticipazioni.

✨STRIKE A POSE!✨ La nostra meravigliosa e talentuosa @lodocomello vi ricorda l’appuntamento di DOMANI con la nuova puntata di #IGT alle 21.15 su @SkyItalia e @NOWTV_It. pic.twitter.com/r6iHenuWw5 — Italia's Got Talent (@IGT_official) February 22, 2022

Italia’s got talent: le anticipazioni della quinta puntata del 23 Febbraio

Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini, ed Elio aspettano il pubblico affezionato per una nuova imperdibile puntata. L’incipit di questo nuovo appuntamento sarà l’esibizione canora di Lodovica Comello, che promette di essere da standing ovation.

Questa sera, oltre alla valutazione delle performance, i giudici verranno coinvolti in una gara difficilissima, che scatenerà lo spirito competitivo di ognuno di loro. Vincerà la super sportiva Federica Pellegrini? Oppure l’istrionico Elio riuscirà a spuntarla? La gara sarà senza esclusione di colpi.

I Golden Buzzer da assegnare

La novità di quest’edizione sono i Golden Buzzer, che per la prima volta sono distribuiti un po’ tra tutti: giudici e presentatrice. Inoltre il pubblico a casa potrà scegliere non più un finalista, ma ben due.

Ad oggi l’unico giurato a non aver assegnato il suo bottone d’oro è Frank Matano. Questa quarta puntata di Italia’s got talent, sarà quella giusta per scegliere il suo finalista?

Anche Lodovica Comello non ha sfruttato questa possibilità. Quando deciderà di farlo?

Nella scorsa puntata è stata Federica Pellegrini ad assegnarlo al dodicenne breaker Davide Inserra. Insieme a lui in finale ci saranno anche il trombettista Davide Battista, il cantante Antonio Vaglica e Federico Martelli.

La finale si terrà mercoledì 23 marzo alle 21.15 su Sky Uno e in simulcast su TV8.

Le esibizioni della quinta puntata di Italia’s got Talent

Il talent show di di Valdo Gamberutti, Amato Pennasilico, Marco Terenzi, Giovanni Todescan e Gabriela Ventura avrà una quarta puntata piena di colpi di scena. Sul palco saliranno tanti artisti che faranno sognare e divertire il pubblico.

Ci sarà la performance di un bambino di 4 anni che lascerà i giudici a bocca aperta perché riuscirà a riconoscere ogni brano del suo artista preferito con pochissime note. Spazio alla suggestione con un coro polifonico di 40 elementi. Sul palco salirà anche un musicista che avrà la capacità di suonare il flauto dolce in un modo mai visto prima. Un nuovo artista arriva sul palco di Italia’s got Talent: il “cantautrote”; e flying pole, pittura e danza urbana. Le esibizioni saranno tantissime e ci sarà da restare con il fiato sospeso.

A giudicare dalle facce dei nostri amati giudici questa sarà una puntata ricca di sorprese!😲✨ Vi aspettiamo stasera tutti sintonizzati alle 21.15 su @SkyItalia e @NOWTV_It per commentare insieme a noi la quinta puntata di Audizione di #IGT! pic.twitter.com/gdImn1kXhg — Italia's Got Talent (@IGT_official) February 23, 2022

Come vedere le puntate di Italia’s Got Talent gratis?

Per vedere gli appuntamenti del talent show di Sky Uno gratis bisogna aspettare una settimana. Infatti ogni martedì verrà trasmesso l’episodio della settimana precedente su TV8.