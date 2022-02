La fiction di Rai Uno Makari 2 volge al termine. Stasera alle ore 21.25 su Rai ci sarà l’ultima puntata in cui verranno concluse molte vicende del protagonista Claudio Gioè. Scopriamo che cos’accadrà fra poche ore.

Makari 2: le anticipazioni dell’ultima puntata

Saverio Lamanna interpretato da Claudio Gioè dovrà vedersela con un grave lutto che sconvolgerà Suleima (Ester Pantano). Infatti il capo della sua fidanzata, il fascinoso Teodoro Bettini verrà ritrovato morto. È precipitato dalle pendici di un altura. Per tutti è un incidente escursionistico, ma secondo il nostro giornalista non è così. Si tratta di un omicidio.

Lamanna indagherà nonostante il rischio di inimicarsi i ragazzi della “Città del sole” e affronterà una verità che nessuno vorrebbe conoscere perché ha delle conseguenze su tutti.

La seconda stagione della serie tv Makari, che ha riscosso un ottimo risultato in termini di ascolti, è frutto della penna dello scrittore Gaetano Savatteri, che ha scritto gli omonimi romanzi, editi da Sellerio (la stessa casa editrice di Camilleri). Il regista Michele Soavi si è detto molto soddisfatto di mettere in scena le ambientazioni siciliane del romanzo:

“Credo che questa serie abbia una sua originalità in quanto pur ambientata nella “terra dei limoni” non racconta storie di Mafia. Anzi, a volte la Mafia viene usata come copertura per interessi personali miserabili, messi in atto da personaggi meschini. Un pregio delle storie di Savattieri è quello di raccontare le miserie dell’animo umano”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official)

Si farà una terza stagione di Makari?

Dopo il buon risultato della seconda stagione ci sarà Makari 3? Finora le voci di corridoio non hanno dato alcuna conferma a riguardo, certo è che il prodotto Rai ha intercettato una buona fetta di pubblico che si sente anche un po’ orfana della penna di Camilleri. Potrebbe essere una ragione per continuare con le avventure di Lamanna? Non si sa ancora. Ma in ogni caso prima del 2023 non potrà essere mandata in onda la terza stagione di Makari.