L’annuncio di Disney Plus

Su Twitter, Disney Plus ha annunciato l’arrivo di numerosi contenuti. In particolare, arriva la nuova stagione della serie “The Walking Dead” e un episodio della tanto attesa serie sulla storia vera tra Pamela Anderson e il suo ex marito su un video hot che li vedeva protagonisti, ovvero “Pam & Tommy”. Tra gli altri contenuti vi è anche “Il ritorno della Famiglia Proud”. Per chi non lo sapesse, The Proud Family è una serie animata realizzata dai Walt Disney Animation Studios dal 2001 al 2005. Ora si attende il loro ritorno.

Qui il post con l’annuncio su Twitter:

Tema: rendi questo lunedì meno lunedì!

Svolgimento: In arrivo questa settimana su #DisneyPlus… 🧟‍♂ The Walking Dead

📸 Pam & Tommy

❤️ Il ritorno della Famiglia Proud

👓 The King's Man – Le Origini

😱 No Exit

🛋 La nuova stagione de I Griffin E molto altro ancora! pic.twitter.com/1PLqQ6tKN1 — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) February 21, 2022

Le altre uscite su Disney Plus

Intanto, tra le altre uscite e le novità di Disney Plus in questa settimana vi sono anche “The King’s Man – Le Origini”, “No Exit” e la nuova stagione de “I Griffin”. Il primo è un atteso prequel ambientato in uno dei periodi più bui della Storia europea, a cavallo tra personaggi storici e tragedie reali. Poi “No Exit”, il thriller targato 20th Century Studios che debutterà il 25 febbraio su Star all’interno di Disney Plus. Ecco la locandina del film: