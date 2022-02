L’appuntamento del lunedì di Mattino 5 quest’oggi non ha potuto ignorare quanto accaduto durante la festa jungle di sabato notte al Grande Fratello Vip 6. Federica Panicucci ha richiesto l’aiuto della criminologa Anna Vagli per interpretare quanto accaduto tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.

La professionista ha dato la sua spiegazione dei comportamenti dei tre attori protagonisti, esprimendo un giudizio molto duro sull’ex attore di Centovetrine. Scopriamo che cos’ha detto la criminologa.

Il bacio tra Delia e Soleil

Durante la notte wilde, prima della litigata, c’è stato un bacio molto passionale tra Delia Duran e Soleil Sorge. Intervistata da Federica Panicucci, la criminologa lo commenta così:

“Io penso che sicuramente ha poco a che fare con un desiderio saffico, lo tenderei proprio ad escludere. È sicuramente un gesto che esprime la volontà soprattutto di Delia, perché è l’anello debole del triangolo da quello che si può vedere, di compiacere Alex attraverso questo gesto talmente teatrale che è volto ad attirare l’attenzione di Alex”.

Sebbene tutti abbiano parlato di circo, saffismo, orge e chi può ne metta, la dottoressa Anna Vagli non ha dubbi:

“Da questo bacio chi ne esce rafforzato è proprio l’ego di Alex Belli perché lui interpreta questo messaggio come due donne che per lui sono disposte a fare tutto. Sebbene questo bacio sia tra le due donne, in realtà chi occupa ancora una volta la scena da protagonista è proprio lui”.

Alex Belli è un narcisista

La criminologa con il suo giudizio ha dato ragione a quanto aveva detto Nathalie Caldonazzo, infatti ecco cos’ha detto:

“Anzitutto è quello che in gergo tecnico viene chiamato Uomo Pavone perché tende a collezionare donne, ma soprattutto a non lasciarne neanche una. Infatti, Alex Belli ha creato all’interno della casa un harem virtuale. Come si evince da queste clip lui che cosa fa per ammaliare le sue donne? Fa un largo uso sia del contatto fisico che del contatto visivo e attua il contatto individuale. Se voi vi rendete conto abbraccia sia Soleil che Delia, ma è un abbraccio che non viene ricambiato. E lui allora che cosa fa? Le tira ancor più a sé. Che cosa significa? Innanzitutto che esprime una posizione di superiorità, ma anche che se apparentemente prova a focalizzare l’attenzione su quella che è l’altra persona, in realtà la concentra su sé stesso. E poi fa altri due gesti fondamentali: utilizza il braccio, sopratutto quando parla con Delia e allontana come potete vedere. Delia cerca di rinvangare il passato, ma lui cerca di dissuaderla perché sa che non gli conviene, ma non chiede mai scusa”.

Il comportamento messo in atto dal Man della casa è giudicato in modo molto duro:

“Lui si limita a dire basta e da buon narcisista, come giustamente gli ha detto Soleil, non è in grado e non può permettersi di dire scusa. L’unica opinione che conta è la sua e non intende ascoltare altro. Questo messaggio lo manda anche attraverso il contatto visivo perché fissa entrambe le donne per inculcargli, quasi per abbindolarle, che l’unica risposta a tutti i problemi è la sua e non conta quella di nessun altro. Dal punto di vista non verbale rafforza il potere delle parole – lui usa frasi plateali, quelle che ogni donna vorrebbe sentirsi dire – e rafforza il potere delle parole attraverso il contatto fisico e quello visivo”.

In questa analisi appare evidente che le due donne, in modi diversi, sono totalmente alla mercé di quest’uomo. Una situazione che è apparsa abbastanza palese anche dai sostenitori su Twitter. Ma nella puntata del GF VIP stasera si metterà in luce questo o si liquiderà la situazione come una mera faccenda di corna, sesso e amore libero? Ma soprattutto: Alex Belli ancora per molto tempo deve restare nel reality di Canale 5 a sistemare i suoi affari?

