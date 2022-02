Al Grande Fratello Vip 6 appena scorre l’alcol tutto diventa possibile per i nostri “vipponi”. Infatti stanotte è successo di tutto, ma poi con la mattina, arriva anche la consapevolezza e i discorsi cambiano, eccome! Ma procediamo per ordine e scopriamo che cos’è successo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ieri notte.

Delia e Soleil si baciano appassionatamente

La festa in maschera di ieri sera ha fatto esplodere in senso vero e proprio il triangolo. Tutto ciò che finora era stato detto solo a parole sull’amore libero, è bastato un po’ di alcol per vederlo concretizzarsi. Ieri Delia aveva detto ad Alex: “Facciamo esplodere Soleil” e così hanno fatto davvero.

Dopo balli primitivi e alcolici tra Delia e Soleil è arrivata la passione, l’attrice venezuelana ha baciato appassionatamente la donna con cui il marito l’avrebbe cornificata. Ecco il video:

DELIA E SOLEIL CHE BALLANO INSIEME MA POI SOLEIL VA A BALLARE FUORI LA SAUNA DOVE C'È ALEX KATIA E DAVIDE POI RITORNA DA DELIA E SI BACIANO E LA REGIA DOPO HA INQUADRATO SOPHIE E BASCIANO #GFvip #lareginaderoma #soleilstasi #tvwebofficial pic.twitter.com/pME02GX62u — IL PUNGOLO (@PUNGOLO1962) February 19, 2022

Alex Belli dopo poco è intervenuto anche lui per inserirsi come terzo in quel momento tra le due donne, ma Soleil ha cercato di scansarsi dicendo:

“Lasciatemi andare entrambi, cortesemente, ho bisogno di acqua”.

Belli ha insistito dicendole che voleva farle sentire la sua energia.

"Lasciatemi andare entrambi, cortesemente, ho bisogno di acqua"

Delia e Alex la trattengono

Alex:"shh, stai ferma, te la faccio sentire io la mia energia" Come lo definisci tu? Vergognati tu per quello che hai scritto alla zia di Soleil #gfvip #solearmy pic.twitter.com/b9eDFpTxmQ — DICBAR stan account ✨ (@archierenauxde1) February 20, 2022

Alex fa ammettere a Soleil che lo ama

Infine, in sauna è scoppiato il finimondo. Alex ha litigato con Soleil furiosamente sotto la doccia mentre Delia li guardava. L’uomo l’ha pressata affinché ammettesse i suoi sentimenti d’amore verso di lui. Alla fine l’influencer mentre in inglese imprecava tra ‘shut the fu** up’ e ‘this is bullsh*t’, ha ammesso:

“Io a differenza tua ho cercato di frenarmi. Hai sbandato e continuavi a dirmi cose pesanti che non ho detto per tutelarti. Adesso mi hai deluso e mi sei sceso. Schifoso, mi fai schifo e mi stai attaccando come fanno gli altri. Io ho sempre ammesso quello che c’era tra noi! Stavamo sfasando e tu lo sai bene. Tu sotto le coperte sapevi che nessuno ci sentiva e hai detto determinate cose in un senso ben preciso e non raccontare bugie adesso. Sono qui, esco allo scoperto, sono qui eccomi! Io l’ho sempre detto che ci siamo stra amati e ci stavamo innamorando seriamente. L’ho sempre fatto parlare il mio cuore, lo sto facendo. L’ho sempre detto che ti amo! Di che ca**o stai parlando?!”

Delia in tutto ciò era lì a godersi lo spettacolo.

Soleil crolla

Dopo quanto accaduto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è crollata, esausta emotivamente e sono corse in suo aiuto Miriana Trevisan e Lulù Selassié, che l’hanno letteralmente tirata su:

Sinceramente? Grazie Miriana e Grazie Lulù per essere corse da Soleil 🙏🏻#gfvip #solearmy pic.twitter.com/LoNH8bYTYm — Catia (@catiuz92) February 20, 2022

Dopo qualche ora Alex Belli raccontando quanto accaduto a Davide e Barù ha minimizzato il suo ruolo:

“Sono scioccato, ho visto loro due che si baciavano. Non ero il fautore di quella roba. Mi sono detto ‘che sta succedendo. Che cavolo dovevo fare? Secondo voi dovevo dire ‘smettetela’? Perché si sono baciate? Che cavolo ne so. Ho sentito che una diceva ‘sei favolosa’ e l’altra che rispondeva ‘adesso ti ho capita, ho compreso quella che sei davvero’. Poi ci siamo messi tutti e tre in sauna ed è scoppiata una litigata tra me e Soleil. Ho soltanto detto ‘guarda tesoro che a fare quello che abbiamo fatto eravamo in due o in tre, non ero certo io che ho combinato tutto’. E poi sono entrato in un ginepraio. Ho consigliato a Sole di far parlare il suo cuore e di ammettere quello che prova. Poi è partita una tangente che non ho saputo gestire. La verità fa male a questo punto“.

La consapevolezza del giorno dopo di Alex e Soleil

Dopo quanto accaduto Alex e Soleil hanno avuto due reazioni uguali e opposte il giorno dopo. Lei si è sentita male per tutto il giorno e ha dichiarato a Katia Ricciarelli:

“Lui è qui non per il matrimonio ma per recuperare la sua immagine. Non so neanche se voglio un’amicizia con una persona che mercifica così il suo matrimonio“.

Invece Alex Belli ha approfittato dell’occasione per proporre a Delia di abbandonare il Grande Fratello Vip 6 con lui e discolparsi dalle affermazioni di Soleil:

“Lei sta strumentalizzando questa roba per mandarti in tilt, ma io te lo giuro su mia madre, tutto questo che è stato editato, noi l’abbiamo editato fuori. Non c’è niente di nascosto, non c’è niente di sotterfugio”.

Alex che continua a negare a Delia, giurando perfino su sua madre di aver detto "ti amo" e di aver messo in dubbio il loro matrimonio per Soleil.

E poi aggiunge "Lei sta strumentalizzando questa roba per mandarti in tilt"@AdrianaVolpeTV @SBruganelli

PESSIMO! 🤡 #gfvip #solearmy pic.twitter.com/NX20FPyVrn — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 20, 2022

Gli autori non pensano che si stiano superando i confini in questo reality?

