Dopo la cocente eliminazione all’ATP Rio de Janeiro ai quarti di finale contro Carlos Alcaraz, Matteo Berrettini torna in campo all’ATP Acapulco come testa di serie numero cinque. Il semifinalista dell’ultimo Australian Open esordirà mercoledì 23 febbraio nei sedicesimi di finale contro l’americano Tommy Paul. L’obiettivo è quello di dimenticare in fretta l’ATP 500 di Rio, dove l’azzurro partiva con i favori del pronostico.

Di seguito tutto quello da sapere su dove vedere Berrettini-Paul dell’ATP Acapulco 2022 in televisione e in streaming.

Dove vedere Berrettini-Paul dell’ATP Acapulco 2022 in TV

Il match Berrettini-Paul dell’ATP 500 di Acapulco sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre.

Nel momento in cui vi scriviamo non è ancora stato reso noto l’orario d’inizio della partita. Torneremo ad aggiornare l’articolo non appena verrà comunicata l’ora esatta dell’incontro.

Dove vedere Berrettini-Paul dell’ATP Acapulco 2022 in streaming

Lo streaming della gara Berrettini-Paul dell’ATP Acapulco sarà visibile gratis su supertennis.tv, il sito della Federazione Italiana di Tennis che propone il simulcast della diretta televisiva.

Per guardare il live streaming del match occorre registrare un account sul sito. Il processo d’iscrizione è veloce e gratuito. Innanzitutto collegati all’indirizzo supertennis.tv. Quando sei nella home page clicca su Accedi o Registrati a MY FIT in alto a destra, dopodiché clicca sul pulsante Iscriversi adesso. Nella nuova pagina che si apre riempi i campi Email, Password, Inserisci di nuovo la password, Nome, Cognome, Nickname, Data di nascita, quindi presta il tuo consenso ai termini di utilizzo del sito e completa la procedura con un clic sul pulsante posizionato in fondo alla pagina.

Precedenti Berrettini-Paul

Matteo Berrettini e Tommy Paul si affrontano in Messico per la loro prima volta in carriera. Il numero uno italiano parte con i favori del pronostico contro il 24enne americano, entrato nel circuito Pro nel 2015 e con all’attivo un solo titolo, l’ATP di Stoccolma conquistato nel 2021. Al momento il tennista statunitense è il numero 39 del mondo (suo personale best ranking). Nel 2022 vanta un ruolino di marcia di sette vittorie e quattro sconfitte, ed è reduce dalla sconfitta in semifinale al Delray Beach Open contro il britannico Cameron Norrie (l’inglese ha poi vinto il torneo battendo in finale l’atleta di casa Reilly Opelka).