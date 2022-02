La seconda puntata de Il Cantante Mascherato stasera ha svelato una seconda maschera: Cavalluccio Marino. Il personaggio ha perso lo spareggio con Drago e Pinguino e ha dovuto farsi riconoscere. Il risultato è stato un’eliminazione che nessuno desiderava.

Chi si nascondeva sotto il Cavalluccio Marino de Il Cantante Mascherato

Caterina Balivo prima che si scoprisse l’identità della maschera ha dichiarato di sentirsi dispiaciuta per la scelta del pubblico di rivelare proprio lui, secondo lei infatti chiunque ci fosse dentro aveva capacità canore indiscutibili, tanto da fargli credere che fosse Giusy Ferreri.

Non aveva tutti i torti. Infatti, la persona rivelata è un’icona musicale. Il Cavalluccio Marino de Il Cantante Mascherato è Cristina D’Avena. Con questa eliminazione si scopre una teoria che sostenevano anche gli utenti su Twittere: tra gli ospiti ci sono maschere. Caterina Balivo era molto dispiaciuta quando Cristina D’Avena si è palesata, tanto da dire:

“Non possiamo tornare indietro, le facciamo mettere un’altra maschera”.

L’unica persona ad aver indovinato la sua identità è stata Arisa, che per la seconda volta riesce a svelare la maschera prima di tutti. Ci ha visto lungo Milly Carlucci scegliendola nella giuria. Aveva dichiarato in conferenza stampa:

“Voi Arisa non la conoscete bene, ma io l’ho conosciuta bene. Nessuno deve spiegarle qualcosa di musica. Lei è una donna acutissima: sembra non guardarti, ma invece ti ha guardato e ha capito tutto”.

Non aveva torto! Tra uno scherzo e l’altro dimostra di saper cogliere i messaggi più nascosti. La settimana prossima l’appuntamento è con lo spareggio tra Drago e Pinguino. Chi di loro verrà indovinato dalla giuria?

Le prime parole di Cristina D’Avena dopo l’eliminazione

Cristina D’Avena non avrebbe voluto abbandonare l’avventura nel programma di Rai 1 così presto. Ha raccontato che la testa del Cavalluccio Marino un po’ le pesava, ma lo show la stava divertendo troppo.

“È stata un’esperienza bellissima. La cosa più divertente è stata l’esibizione perché ti dovevi calare nella maschera, non essere assolutamente tu. Era emozionante e divertente. Poi l’incontro con i miei colleghi e con le altre maschere, anche noi volevamo capire chi c’era sotto l’altra maschera”.

Milly Carlucci le chiede: “Tu hai scoperto qualcosa dei colleghi?”

“Ho tanti nomi, ma è veramente molto difficile”.

Il pubblico si è lamentato fortemente per quest’ennesima eliminazione di un’artista che si era ben mascherata, la cui identità solo in pochissimi avevano indovinato. Ci si chiede perché si stiano scoprendo proprio le persone più difficili da indovinare e non quelle su cui invece si hanno tante certezze. Ma purtroppo, questa edizione de Il Cantante Mascherato sembra stia andando al contrario di come dovrebbe.

