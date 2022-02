Stamattina conferenza in pompa magna per il programma Il Cantante Mascherato di Rai 1. A presentarlo il Direttore di Rai 1 Stefano Coletta, il CEO della casa di produzione del talent show, Endemol Shine Italy, Leonardo Pasquinetti, Milly Carlucci e tutta la squadra.

Grandi novità sono state introdotte in quest’edizione e la presentatrice ha svelato alcuni indizi molto importanti per determinare chi si nasconda dietro le maschere.

Le maschere ci accomunano tutti

Stefano Coletta mostra tutta la sua fiducia nel programma di Milly Carlucci proprio a causa dell’elemento caratterizzante del format, il travestimento:

“Le maschere rappresentano anche oggi un elemento di attrazione fondamentale, proprio dal punto di vista culturale”.

E la stessa conduttrice ricorda:

“La maschera è un elemento importante. Chi di noi può dire di non aver mai indossato una maschera o di non avere lottato per togliersi una maschera. Ma per i nostri artisti è un elemento di libertà“.

Il risultato che si vuole raggiungere con questa nuova edizione è di offrire un momento di unione intergenerazionale in famiglia, ma soprattutto di portare “leggerezza”. Ecco quanto ha detto a riguardo Coletta:

“La leggerezza è stata premiata su Sanremo, la leggerezza premierà questo programma. C’è bisogno di linkarci con dei meccanismi che ci facciano dimenticare quello che abbiamo vissuto in questo biennio. Pregustiamo la possibilità di poter tornare alla normalità. Questo talent game porterà nelle case tanta gioia, porterà queste maschere che in fondo ognuna rappresenta un modo di essere, un’arte, una personalità. Abbiamo tutti bisogno del desiderio di toglierci la maschera, proprio come faranno i protagonisti”.

Gli indizi sui personaggi di quest’edizione

Milly Carlucci ha già presentato le 12 maschere protagoniste de Il Cantante Mascherato, ma durante la conferenza stampa ha diffuso anche alcuni indizi che possono aiutare a capire le identità che si nascondono dietro stoffe e lustrini.

Innanzitutto la facilità con cui i social individuano le maschere va ridimensionata secondo lei, poiché:

“È facile dire che i social indovinano: in mezzo a 3 mila nomi per forza indovini! Man mano complicheremo il gioco”.

Il cast di concorrenti di quest’anno ha totalizzato alcuni numeri significativi. Eccoli:

“Hanno venduto in totale 150 milioni di dischi. Hanno interpretato più di 120 film. 3 vittorie di Festival. Tra conduzione e partecipazioni più di 300 programmi. 70 fiction, 20 spettacoli teatrali, 15 libri pubblicati”.

“Chi di noi non ha lottato per togliere una maschera? Per i 12 protagonisti però sarà un elemento di libertà.

Con #IlCantanteMascherato cerchiamo di fare intrattenimento per tutta la famiglia”.@milly_carlucci

Chi saranno gli ospiti della prima puntata?

Nella prima puntata le 12 maschere dovranno duettare con altrettanti cantanti. Le canzoni scelte saranno il risultato di una trattativa tra concorrenti, ospiti e produzione, ma conterranno degli indizi significativi per capire chi si celi dietro il travestimento.

Ecco chi saranno gli ospiti della prima puntata:

I Cugini di Campagna

Marco Masini

Fausto Leali

Riccardo Fogli

Cristina D’Avena

Orietta Berti

Morgan

Memo Remigi

Mietta

Arisa

Edoardo Vianello

Cristiano Malgioglio

La nuova giudice Arisa

Riguardo alla presenza della nuova giudice, Milly Carlucci si è detta molto soddisfatta. Infatti nel corso del programma Ballando con le stelle ha avuto modo di apprezzarla per le sue doti, non solo canore e ballerine:

“Voi Arisa non la conoscete bene, ma io l’ho conosciuta bene. Nessuno deve spiegarle qualcosa di musica. Lei è una donna acutissima: sembra non guardarti, ma invece ti ha guardato e ha capito tutto”.

Ma la cantante si schernisce, in realtà nella prima edizione a cui ha preso parte come concorrente, nemmeno lei aveva capito chi si celasse dietro le altre maschere. E a chi chiede alla presentatrice se fosse stata in trattativa con gli altri nomi papabili che sono stati fatti durante questi mesi, tra cui Morgan, lei risponde che ha proprio la squadra che desiderava sin dall’inizio.

Riusciranno a fare un buon lavoro di detective? Lo scopriremo presto! La prima puntata ci aspetta Venerdì 11 Febbraio alle 21:20 su Rai 1 e RaiPlay.

