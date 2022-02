Il Drago è una maschera del Cantante Mascherato molto apprezzata, ma che purtroppo finirà al ballottaggio con Pinguino nella prossima puntata del talent di Rai Uno. Ma chi si nasconde dietro il travestimento? Scopriamo tutti gli indizi che abbiamo finora.

Ieri sera il Drago si è contraddistinto per un’esibizione bellissima di Altrove insieme a Morgan, il leader dei Bluvertigo ha dato il meglio di sé accompagnandolo con il piano e cantando con lui. Ma è possibile che venerdì prossimo si scoprirà chi si nasconde dietro questa maschera.

Il personaggio ha raccontato di sé:

“Stare su questo palco mi fa sentire in famiglia, una famiglia che credevo di aver perduto. Spesso stavo da solo e ho trascorso molto tempo da solo, anche perché i miei genitori erano sempre impegnati per lavoro. Chi mi conosce, in realtà, mi definisce ansioso. Ma credo che quest’ansia mi serva per affrontare il mestiere che faccio. Mi porta in dinamica con molte persone, che parlano diverse lingue, in diversi luoghi”.