Ieri sera si è conclusa la seconda puntata di Fosca Innocenti, la nuova fiction di Canale 5 che vede protagonista Vanessa Incontrada nel ruolo di una vicequestore empatica ed attenta ad ogni dettaglio. Ritornerà sui nostri teleschermi venerdì prossimo, ma scopriamo in anteprima tutte le anticipazioni.

Le anticipazioni della terza puntata di Fosca Innocenti

Il primo episodio intitolato “Il canto del cigno” vedrà Cosimo (interpretato da Francesco Arca) in procinto di partire per New York. Che cosa scatena questo in Fosca?

Intanto la vice questore deve indagare su un complicato caso. Jutta Fisher, star internazionale della lirica, è morta nei boschi. L’omicidio è segnato dal mistero perché è molto strana perfino la sua presenza nella cittadina sperduta. Infatti, perché la prestigiosa cantante lirica ha scelto di esibirsi in un piccolo agriturismo di Arezzo, che viene gestito da Francesco Rossi e dalla moglie Oriana?

Ma soprattutto: perché mai si è avventurata nel bosco del diavolo, lasciando da solo il suo compagno e il manager Alberto Morucci? Hanno litigato? Quali erano i loro veri rapporti?

Mentre Fosca cerca di rispondere a questi interrogativi Giulia cerca il pusher che ha venduto della droga ad una giovane coppia. Durante l’indagine la vice questore stringerà un rapporto molto stretto con un critico musicale particolarmente affascinante, Marcello Ognis, che conosceva bene la vittima. Così, proprio mentre Cosimo sta per partire Fosca riscopre sentimenti nuovi con il critico. Sarà la fine del loro rapporto?

L’appuntamento per scoprirlo è Venerdì 25 Febbraio alle 21.20 su Canale 5.