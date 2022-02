Oggi, sabato 19 febbraio, si giocherà la sfida tra Berrettini e Alcaraz, quarto di finale dell’ATP Rio de Janeiro 2022. Il numero uno italiano ha sconfitto nel turno precedente il tennis brasiliano Thiago Monteiro per due set a uno, col punteggio di 6-4, 6-7 (6), 6-3. Davanti a sé avrà uno dei talenti più luminosi del tennis degli ultimi anni, lo spagnolo Carlos Alcaraz. L’allievo di Juan Carlos Ferrero si è sbarazzato agli ottavi dell’argentino Federico Delbonis per due set a zero: 6-4 7-6 (1) i parziali a favore dell’atleta iberico.

Di seguito le informazioni principali su dove vedere il match Berrettini-Alcaraz dell’ATP Rio de Janeiro 2022 in televisione e in streaming.

Dove vedere Berrettini-Alcaraz dell’ATP Rio de Janeiro 2022 in TV

Il quarto di finale Berrettini-Alcaraz dell’ATP 500 di Rio de Janeiro sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, e su Sky Sport Tennis, canale 205 di Sky. L’incontro avrà inizio non prima delle 19:00 (ora italiana).

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Dove vedere Berrettini-Alcaraz del Rio Open 2022 in streaming

Lo streaming del match Berrettini-Alcaraz del Rio Open 2022 sarà visibile gratis sul sito supertennis.tv, oltre che su Sky Go e NOW. Per accedere al live streaming di SuperTennis è necessario completare l’iscrizione al sito, compilando i dati richiesti in fase di registrazione. Sky Go e NOW sono invece due servizi dedicati rispettivamente agli abbonati Sky e NOW: entrambi sono accessibili sia via computer, collegandosi agli indirizzi skygo.sky.it e nowtv.it, sia su Smart TV, set-top box e dispositivi mobili grazie alle app scaricabili gratuitamente da Google Play Store e App Store.

Berrettini-Alcaraz, quarto di finale ATP Rio 2022: i precedenti

Prima di oggi, Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz si sono affrontati due volte: il bilancio è di una vittoria a testa. Il precedente più recente risale all’Australian Open 2022, quando il nostro Matteo ha sconfitto il temibile avversario spagnolo al tie-break del quinto set, dopo essere stato in vantaggio per due set a zero e aver subito una rimonta furente da parte dell’iberico.

Nell’altro confronto aveva invece avuto la meglio Alcaraz: quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna 2021, lo spagnolo ha la meglio su Berrettini in tre set, con il punteggio di 6-1, 6-7 (2), 7-6 (5).