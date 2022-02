Sabato 19 e domenica 20 febbraio andranno in onda, su Canale 5, due nuove puntate di Verissimo. Silvia Toffanin, come sempre, sarà pronta ad accogliere nel suo studio tantissimi ospiti. Ci saranno momenti dedicati alle fiction e altri che chiameranno in causa le drammatiche storie di C’è Posta per Te. Verrà dato di nuovo spazio al Festival di Sanremo con due cantanti che hanno preso parte alla gara canora e al GF Vip grazie alla presenza delle due opinioniste del programma.

Le interviste daranno la possibilità al pubblico di scoprire qualcosa in più sul percorso professionale e personale di questi personaggi.

Verissimo, anticipazioni del 19 febbraio: tutti gli ospiti in studio

Nella puntata di sabato 19 febbraio di Verissimo, Silvia Toffanin avrà modo di accogliere numerosi ospiti. Per la prima volta, Teo Mammuccari ha accettato di partecipare al programma. Si tratta di un evento eccezionale che darà modo agli spettatori di conoscerlo un po’ meglio.

Ci sarà grande attenzione anche verso le fiction del momento. In particolare, sarà presente Irene Ferri che interpreta Giuliana Perego in Fosca Innocenti, la nuova serie tv di Canale 5. Verrà dato spazio a Daniela Poggi che, alle spalle, ha una lunghissima carriera nel mondo del cinema e della televisione italiana, a Rkomi, che ha preso parte alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Insuperabile e a Zakia Seddiki, reduce dalla perdita di suo marito Luca Attanasio.

Inoltre, ad animare lo studio, ci saranno anche i protagonisti di una delle ultime storie di C’è Posta per Te: Giuseppe, Irene e Giovanni.

Verissimo, chi saranno i protagonisti del 20 febbraio?

Anche la puntata di Verissimo del 20 febbraio sarà ricca di sorprese ed emozioni. Emma Marrone avrà modo di parlare della sua esperienza al Festival di Sanremo e delle polemiche scaturite dal suo abbigliamento, mentre Fiordaliso entrerà accompagnata dal suo papà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Ci sarà spazio anche per Ezio Greggio, pronto a condurre Striscia la notizia con Silvia Toffanin, e per Belen Rodriguez, che dopo la rottura con Antonio Spinalbese pare sia tornata con Stefano De Martino.

Inoltre, si tornerà a parlare del Grande Fratello Vip grazie alla presenza delle due amate opinioniste di questa sesta edizione: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.