Arriva su Netflix la nuova serie Tv “Uno di Noi Sta Mentendo”, in inglese nota col nome One of Us Is Lying. La serie, scritta da Erica Saleh, è basata sull’omonimo best seller di Karen M. McManus. Racconta le vicissitudini di cinque ragazzi che si ritrovano nella stessa aula di un liceo a causa di una “comune” ora di punizione. In quei 60 minuti però, qualcosa accade e solo 4 di loro, usciranno vivi da quella classe. Cosa è accaduto?

La serie arriva su Netflix da oggi, 18 febbraio ed è sul genere mystery young adult. Scopriamo le anticipazioni.

La trama di “Uno di Noi Sta Mentendo”

“Uno di Noi Sta Mentendo” è una serie TV ambientata in un liceo, il Bayview High. In una delle sue classi vi sono cinque ragazzi molto diversi fra loro che si trovano insieme per puro caso. Infatti devono trascorrere insieme un’ora di punizione nella stessa aula. Chi sono i protagonisti? In primis, vi è Bronwyn, studentessa modello, ma anche Nate, il classico bad boy. Non ultima, Addy, reginetta del ballo, Simon, il più “emarginato” e Cooper, il ragazzo per bene. A perdere la vita è Simon. Ma cosa è successo? Da qui, iniziano una serie di indagini sull’omicidio. Viene fuori infatti che Simon aveva creato un’app di gossip per spiare e ottenere informazioni sui suoi compagni. Chi lo ha ucciso?

Il cast di “Uno di Noi Sta Mentendo”

Il cast è composto da Marianly Tejada, Chibuikem Uche, Cooper van Grootel, Annalisa Cochrane, Mark McKenna, Jessica McLeod, Melissa Collazo, Barrett Carnahan.

La prima stagione di “Uno di Noi Sta Mentendo” è già andata in onda dal 7 ottobre 2021 sul servizio di streaming americano Peacock. La serie TV è composta da 8 episodi.

Ecco il trailer ufficiale: