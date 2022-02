Tv Talk ritorna con il consueto appuntamento del sabato sera e per questa puntata gli ospiti arriveranno direttamente da uno dei talent più amati della tv italiana. Ecco chi saranno.

Gli ospiti della puntata di Tv Talk di sabato 19 Febbraio

Reduci dall’undicesima edizione di Masterchef che sta per incoronare un/a nuovo/a vincitore o vincitrice, arrivano i tre giudici più amati: Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. Quest’undicesima stagione non ha dato i risultati di ascolti sperati, sono lontani i bei tempi in cui il cooking talent intercettava tantissimi telespettatori. Tuttavia, ancora riesce ad appassionare.

Nella prossima puntata si scopriranno i nomi delle tre persone in finale, che cosa ci anticiperanno i giudici?

Invece dalla fiction Lea un nuovo giorno arriva Giorgio Pasotti, protagonista insieme ad Anna Valle su Rai 1. Dal Tg 1 arriva la direttrice che ha rivoluzionato il telegiornale: Monica Maggioni, che sta intercettando le nuove esigenze del pubblico. Ritorna anche il giornalista Roberto Saviano, che il sabato sera conduce Insider su Rai Tre per quattro appuntamenti.

Infine ci sarà anche il conduttore di Reazioni a Catena Gabriele Corsi, che sul Nove arriva con un nuovo programma: Don’t Forget the Lyric.

Che cosa diranno a Massimo Bernardini e i suoi analisti? Scopritelo sabato 19 Febbraio alle 15.00 su Rai Tre.

