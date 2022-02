Questa sera, martedì 15 febbraio, su Rai 1 andrà in onda la seconda puntata di Lea un nuovo giorno, la fiction con protagonista Anna Valle. La serie si compone di 8 puntate complessive, ciascuna delle quali composta da due episodi. Quelli di questa sera si chiameranno “Verità difficili” e “Vie di fuga“. Scopriamo nel dettaglio quello che accadrà.

Anticipazioni Lea 15 febbraio, episodio numero 3 “Verità difficili”

Le anticipazioni della seconda puntata di Lea un nuovo giorno, che andrà in onda questa sera su Rai 1, rivelano che la protagonista si troverà a fare i conti con due nuovi casi interessanti che si paleseranno in ospedale. Per quanto riguarda il primo episodio che andrà in onda, il numero 3, intitolato “Verità difficili“, esso sarà incentrato sulla storia di Aurora. Lei è una ragazza di soli 16 anni, che ha partorito da poco con l’aiuto del suo fidanzato.

La protagonista vive con le suore e, data la sua giovane età, ha deciso di abbandonare la sua bambina. La neonata verrà ritrovata da Lea e Rosa, le quali subito si prodigheranno per prendersi cura di lei. Le due donne faranno di tutto per mettersi in contatto con la madre della nascitura in modo da spingerla a cambiare idea sulla decisione di abbandonarla. Per riuscire nel suo intento, Lea proverà a contattare anche la madre e il fidanzato di Aurora, nella speranza che tali figure possano influenzare positivamente la ragazza. Nel frattempo, un’altra situazione genererà sgomento in ospedale. I genitori di Koljia hanno deciso di non continuare con l’adozione, per il piccolo, dunque, non resterà altra via che tornare in orfanotrofio.

Spoiler episodio numero 4 “Vie di fuga”

In merito all’episodio numero 4 di Lea, esso si intitola “Vie di fuga“. Il caso che susciterà l’attenzione dei membri dell’ospedale sarà quello di Viola Parisi, una ragazza si 13 anni che si ritrova spesso nelle strutture sanitarie a causa di una malattia congenita ai reni. Durante la sua degenza, Viola e Koljia legheranno moltissimo, al punto che il ragazzino finirà per fidarsi forse un po’ troppo della sua nuova amica. Quest’ultima, infatti, riuscirà a convincerlo a fare una pazzia.

Il bambino deciderà di scappare improvvisamente dall’ospedale. Su di un altro versante, poi, vedremo che Anna sarà parecchio agitata, sta di fatto che riverserà la sua frustrazione su Lea. Quest’ultima ne parlerà con Marco, quando in ospedale riappariranno Arturo con Martina per rimuovere il gesso dal braccio. Sarà proprio l’uomo a trovare il piccolo Koljia, il quale si sarà rifugerà all’interno della sua macchina.

Le intenzioni erano queste ma ora che è tornato Marco riuscirà Lea a chiudere definitivamente con il passato? #LeaUnNuovoGiorno 2^ puntata STASERA, #15febbraio, alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/yA2bulCLzJ — Rai1 (@RaiUno) February 15, 2022