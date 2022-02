La puntata di Masterchef 11 ha ridotto ancora di più la distanza dalla finale. Ormai sono rimasti in 5 aspiranti chef e tra di loro ci sono conferme e grandi sorprese. La puntata di ieri infatti ha regalato un’eliminazione che non ci aspettavamo. Ma scopriamo che cos’è successo.

Il primo eliminato della decima puntata di Masterchef 11

La prima eliminazione della puntata del talent show di Sky è una persona che non stupisce più di tanto, anche se sicuramente ci aspettavamo uscisse prima qualcun’altro. Ad essere determinante per uscire è stato il piatto che hanno preparato gli allievi della scorsa edizione, ritornati nel cooking show tra le risate e l’allegria dei giudici. Per l’Invention Test, infatti i finalisti Irene Volpe e Antonio Colasanto insieme al vincitore Francesco Aquila, propongono tre ricette complesse da riprodurre fedelmente.

La prima eliminata è Elena, che va via tra le lacrime di Carmine. La cuoca non ha eguagliato nemmeno lontanamente il piatto di Antonio Colasanto assegnatole. Ancora una volta Nicky Brian riesce a salvarsi dall’eliminazione.

La donna, uscita da Masterchef 11, ha dichiarato:

“Voglio aprire un ristorante a Lido Adriano”.

La seconda eliminazione della decima puntata

La seconda eliminazione è quella che stupisce di più in questa decima puntata del talent cooking, perché ad andar via è un concorrente che ha saputo dimostrare di saper fare bene.

Il secondo eliminato della decima puntata di Masterchef 11 è Federico. Il fidanzato dell’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià è fuori dal programma Sky. Un vero peccato. Tanto che chef Barbieri gli dice:

“Federico mi dispiace moltissimo. Ti devi togliere il grembiule e devi lasciare per sempre la cucina di Masterchef. Io ci tenevo veramente tanto. Mi piaceva moltissimo la tua energia, quella voglia di essere protagonista, di andare avanti, di spaccare tutto. E io ti sono stato veramente dietro tantissimo. Mi hai sfinito. L’hai capito che ci tenevo? Perché non ascolti? Miseria!”

Il ragazzo commosso ha risposto:

“È un problema che ho fin da quando son piccolo. Me l’hanno sempre detto che ascolto, ma poi faccio fatica a realizzare. Io ci ho provato fin da subito, purtroppo è il mio limite”.

La finale di Masterchef 11

Manca poco alla finalissima di Masterchef 11. Gli aspiranti chef sono rimasti in 5: Tracy, Carmine, Lia, Christian e Nicky Brian. Alla finale dovranno essere solo in 3. Scopriremo la prossima settimana chi saranno gli ultimi eliminati prima del grande giorno. In queste puntate il cooking show ha dimostrato che possono uscire anche persone bravissime che sbagliano uno solo test e restar dentro chi, invece, ha ampiamente dimostrato di non essere all’altezza.