Dal 17 febbraio al 2 marzo il volantino Euronics “Un carnevale di sconti” propone numerose offerte su Smart TV, televisori e sistemi audio di ultima generazione. Le promozioni sono valide sia in negozio sia sul sito ufficiale euronics.it, dove è possibile pagare con carta di credito o debito dei circuiti Visa e Mastercard, bonifico bancario e PayPal. In più online è possibile richiedere il finanziamento rateale con Agos o Findomestic.

Di seguito le migliori offerte TV di Euronics contenute nel nuovo volantino valido fino al prossimo 2 marzo.

Offerte TV del volantino Euronics “Un carnevale di sconti”

Tra le migliori offerte per Smart TV spicca la promozione sul modello LG 43UP750006LF da 43 pollici con risoluzione 4K Ultra HD, in vendita a soli 399 euro a fronte di un prezzo di listino di 549 euro.

Un’altra promo molto interessante tra le offerte per TV da 40 pollici è quella che riguarda il televisore Nikkei NI40FG7NA9 Full HD, con rapporto formato pari a 16:9. In questo caso lo sconto è di 40 euro su un prezzo di partenza di 369 euro (-11%).

Sempre del marchio Nikkei segnaliamo l’offerta sullo Smart TV da 43 pollici con risoluzione Ultra HD 4K, sistema audio stereo e dotato di tecnologia Dolby Atmos. Il modello in questione presenta la dicitura Nikkei Smart TV NI43UG7NA9 e costa 349 euro anziché 399 euro, con un risparmio dunque di 50 euro.

Il brand giapponese è protagonista anche tra le offerte per TV da 32 pollici con il modello Nikkei Smart TV NI32HG7NA11, con risoluzione Ultra HD 2K e in grado di ricevere il segnale del nuovo digitale terrestre grazie al sintonizzatore DVB-T2 HEVC Main10. Il prezzo? Soli 269 euro, rispetto a un listino di 319 euro (16% di sconto).

Chiudiamo la nostra top 5 sulle offerte TV Euronics con lo Smart TV da 43 pollici di LG, che consente di usufruire di una risoluzione Ultra HD 4K e del processore di ultima generazione Quad Code Processor 4K. A bordo del televisore troviamo montato il sistema operativo webOS aggiornato alla versione 6.0, il quale permette di godere di un’esperienza d’uso eccellente.

Bene, ricapitolando ecco le migliori offerte Euronics del volantino “Un carnevale di sconti” per Smart TV:

Oltre all’acquisto di uno Smart TV desideri acquistare anche altri prodotti legati sempre al mondo TV e Audio, come ad esempio Google Chromecast, Google Nest Audio o una Soundbar per potenziare il tuo sistema home cinema? Dai allora uno sguardo a tutti i prodotti TV e Audio in promozione nel volantino Euronics “Un carnevale di sconti”.