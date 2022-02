Questa mattina è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5. Tra gli argomento più discussi c’è stato il triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge che, da mesi, non smette di sorprendere gli spettatori del Grande Fratello Vip.

Federica Panicucci ha commentato alcuni video, soffermandosi in particolare su uno scambio di effusioni tra l’attore e la modella venezuelana. Inoltre, ha dato anche un consiglio ad Alex Belli.

Mattino 5, Federica Panicucci dice la sua su Delia Duran

I veri protagonisti di questa sesta edizione del GF Vip sono Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Con i rientro dell’attore nella casa, le dinamiche sono di nuovo cambiate. Federica Panicucci, a Mattino 5, ha deciso di riprendere in mano l’argomento.

Ritiene che Delia Duran non stia fingendo, ma che ci sia della vera sofferenza nel suo cuore. Più volte, infatti, appare combattuta tra l’amore che prova per suo marito e il la delusione per il modo in cui è stata trattata:

Delia Duran non finge, sta soffrendo veramente e l’ho vista provata

Patrizia Groppelli, ospite in studio, ha voluto puntualizzare che è la stessa Delia a permettere ad Alex Belli di comportarsi in questo modo:

Le donne devono essere donne, non essere burattini di fronte a un burattinaio come Alex Belli

#GFVIP, "Dove è la dignità di Delia e Soleil? Non devono essere burattini di fronte a un burattinaio come Alex Belli" Siete d'accordo con Patrizia Groppelli? pic.twitter.com/tL8SkSRksf — Mattino5 (@mattino5) February 18, 2022

Alex Belli è ancora troppo vicino a Soleil Sorge

Federica Panicucci si è soffermata anche sul comportamento di Alex Belli. L’attore, al momento, sembra intenzionato a riconquistare Delia, ma è innegabile che lui e Soleil Sorge abbiano condiviso sentimenti profondi.

Per la conduttrice di Mattino 5, il comportamento di Alex continua a essere piuttosto confusionario. A parer suo, se l’intento principale è quello di tornare insieme a Delia, non dovrebbe avvicinarsi a Soleil Sorge. D’altro canto, lo stesso protagonista ha ammesso di sentirsi stressato da tutta questa situazione: “Sono distrutto”.