Mara Venier ritorna anche questa settimana con Domenica In, dopo il Tg diretto da Monica Maggioni, alle ore 14 su Rai 1. La conduttrice ha deciso di dare spazio a Sanremo anche in questa ventitreesima puntata. Tra gli ospiti infatti vari artisti della kermesse canora che quest’anno ha fatto registrare ascolti incredibili.

Tutti gli ospiti della puntata di Domenica In

Tantissimi saranno gli ospiti del programma campione di ascolti della domenica italiana. Direttamente da Sanremo ritroveremo tanti artisti che verranno intervistati da Mara Venier: Massimo Ranieri, Giusy Ferreri, Aka7even e Highsnob & Hu. Ma non solo, per i 25 anni da Sanremo 1997 ci saranno in studio anche Patty Pravo con Pino Strabioli, che ripeteranno la famosa esibizione del pezzo “E dimmi che non vuoi morire”, che fu un grande successo della kermesse canora, nonostante rimase fuori dal podio dei finalisti.

Per lo spazio sportivo, ci sarà nello studio di Domenica In il campione di sci Gustavo Thoeni insieme al coro degli alpini. Grandi ritorni in questa ventitreesima puntata. Ritroveremo Jerry Calà, Ornella Muti e Francesco Moser che riceveranno alcune sorprese speciali.

Lo spazio musicale si arricchirà anche dell’istrionico Morgan che per festeggiare Patty Pravo eseguirà al pianoforte “Pensiero stupendo” e “Non ti bastavo più”.

Invece dal mondo del cinema arriveranno alcuni ospiti molto conosciuti al cantante ex dei Bluvertigo, ovvero Dario Argento con la figlia Asia, i quali parleranno del loro film “Occhiali neri”, che uscirà il 24 Febbraio nelle sale cinematografiche. La pellicola, presentata in anteprima alla Berlinale, racconta la storia di un serial killer di prostitute. Asia Argento recita all’interno di “Occhiali neri” ed è anche produttrice.

L’appuntamento per gli amici di zia Mara è domenica 20 Febbraio alle 14 su Rai 1.

