Netflix annuncia con un particolare promo la stagione 4 di “Stranger Things”. In pieno stile Sottosopra nel cartellone si legge: “Ogni Finale ha un inizio”. Già in passato questa frase era stata usata per promuovere il ritorno sugli schermi del progetto ideato dai fratelli Duffer che non ha ancora una data prevista per l’uscita. Ecco le novità sulla prossima stagione tanto attesa dal pubblico della piattaforma streaming e quello che c’è da sapere su anticipazioni e trama.

La trama e le anticipazioni

“Stranger Things” 4 è attesissima dai fan che vogliono sapere come finirà questa intricata storia. A tal proposito, in attesa della data di uscita, il produttore Shawn Levy ha spiegato i motivi di tanta attesa:

La quarta stagione è stata costruita per essere la più ambiziosa, cinematografica, estesa ed epica che abbiamo mai realizzato. Non di poco, di molto. La complessità della quarta stagione, ancora prima di avere quegli ostacoli, problemi e sfide della pandemia, avrebbe richiesto molto tempo perché vale davvero la pena.

Di certo quindi, se ne vedranno delle belle! Ora bisogna attendere la data ufficiale. La popolare serie tv targata Netflix andrà in onda nell’estate 2022. Un riferimento temporale vago ma che potrebbe placare, almeno un po’, l’ansia dei fan.

Ecco alcuni promo di Stranger Thing 4:



